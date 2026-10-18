ΔΙΕΘΝΗ

Ζελένσκι: Από τότε που ο Τραμπ ανακοίνωσε την ενεργειακή εκεχειρία είχαμε 76 ρωσικές επιθέσεις

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
sms

ΗΡωσία επιτέθηκε στους τομείς ενέργειας, πετρελαίου και αερίου της Ουκρανίας δεκάδες φορές αυτή την εβδομάδα από τότε που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε παύση των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Από τότε που ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την ενεργειακή εκεχειρία πριν από μία εβδομάδα, η Ρωσία έχει σκοπίμως επιτεθεί στους τομείς ενέργειας, πετρελαίου και αερίου της Ουκρανίας 76 φορές», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ, προσθέτοντας ότι τα τελευταία πλήγματα σημειώθηκαν στις περιφέρειες Βινίτσια, Ζίτομιρ, Χμελνίτσκι και Οδησσού.

Το Κίεβο και η Μόσχα δεν έχουν επιβεβαιώσει την ανακοινωθείσα από τον Τραμπ συμφωνία εκεχειρίας.

FacebookTwitterLinkedinEmail