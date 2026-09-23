ΔΙΕΘΝΗ

Ζελένσκι από ΟΗΕ: «Ασθενής μηδέν ο Πούτιν, δεν σταματά στην Ουκρανία – Επιλέξαμε να μην πεθάνουμε»

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Μετά τον Μασούντ Πεζεσκιάν που δήλωσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ότι το Ιράν δεν θα σκύψει το κεφάλι, σειρά πήρε ο Βολοντίμιρ Ζελέσνκι στέλνοντας το δικό του μήνυμα «αντίστασης» προς τη Μόσχα, προειδοποιώντας ότι ο επερχόμενος χειμώνας μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολος για την Ουκρανία, αλλά και ότι το Κίεβο θα απαντήσει καθιστώντας τον «επώδυνο και για τη Ρωσία».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας αποκάλεσε τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν «ασθενή μηδέν», λέγοντας ότι όσο περισσότερη ελευθερία δράσης έχει, «τόσο πιο επικίνδυνος γίνεται ο κόσμος για όλους τους άλλους».

Μιλώντας για τον Ρώσο ηγέτη στη σημερινή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Ζελένσκι αναρωτήθηκε: «Μπορείτε καν να τον φανταστείτε χωρίς πόλεμο; Είναι ο ασθενής μηδέν, αυτός από τον οποίο αυτή η ιδέα του πολέμου συνεχίζει να εξαπλώνεται. Και όπου κι αν εξαπλώνεται, φέρνει μόνο πόνο, αστάθεια, νέους κινδύνους και φυσικά, νέες κρίσεις».

Ο Ουκρανός ηγέτης δήλωσε ότι στον Πούτιν πρέπει να στερηθεί ο χώρος για να δράσει και να «διαδώσει αυτό το κακό περαιτέρω».

«Για πρώτη φορά στην ιστορία της Ρωσίας, ακούμε τώρα ότι η υπερηφάνεια της, η πετρελαϊκή της βιομηχανία, ξεμένει από αναθυμιάσεις», δήλωσε ο Ζελένσκι.

 

«Στόχος μας είναι η ικανότητα της Ρωσίας να χρηματοδοτήσει αυτόν τον πόλεμο, να τον παρατείνει, να τον κάνει πιο βάναυσο και πιο καταστροφικό. Τα οικονομικά της Ρωσίας και η παραγωγή της είναι αυτά που πρέπει να σταματήσουν αν θέλουμε να σταματήσουμε τον Πούτιν».

Εκτός από την προσπάθεια κατάληψης της περιοχής Ντονέτσκ της Ουκρανίας, ο Πούτιν «θέλει» και περισσότερες πόλεις της χώρας, απειλώντας ταυτόχρονα τα ευρωπαϊκά έθνη, δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Κινδυνεύουν και άλλοι από τον ρωσικό επεκτατισμό»

Παράλληλα, ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία δεν πρόκειται να σταματήσει εκεί, προειδοποιώντας ότι η Μολδαβία, η Πολωνία και άλλες χώρες της περιοχής κινδυνεύουν από τον ρωσικό επεκτατισμό.

«Κάτι φαίνεται πάντα να εμποδίζει τον Πούτιν να πει: ”Ως εδώ, αρκετά, ειρήνη”», δήλωσε ο Ζελένσκι και συνέχισε: «Η Ρωσία έχει αξιώσεις κατά της γειτονικής μας Μολδαβίας. Απειλεί συνεχώς την Πολωνία και τα κράτη της Βαλτικής. Αυτό που πρέπει να σταματήσει είναι η χρηματοδότηση και η παραγωγή της Ρωσίας, εάν θέλουμε να σταματήσει ο Πούτιν».

Ο Ζελένσκι επανέλαβε την έκκλησή του για ενίσχυση της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας, εν μέσω της κλιμάκωσης των ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων, ζητώντας παράλληλα να αυξηθεί παγκοσμίως η παραγωγή αντιπυραυλικών αναχαιτιστικών: «Αυτό που πραγματικά μας δυσκολεύει είναι οι ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι και τα νέα αεριωθούμενα Shahed».

«Επιλέγουμε να μην πεθάνουμε»

Ο ίδιος αναγνώρισε ότι η Ουκρανία, στις διεθνείς της παρεμβάσεις, συχνά μιλά για πόλεμο και όπλα, υπογραμμίζοντας όμως ότι «οι Ουκρανοί δεν επέλεξαν αυτόν τον πόλεμο. Επιλέγουμε να μη πεθάνουμε».

«Οι Ουκρανοί κατανοούν ότι αυτός ο χειμώνας μπορεί να είναι πολύ δύσκολος για εμάς», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Ως απάντηση, δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να κάνουμε τα πράγματα επώδυνα και για τη Ρωσία».

«Τα βήματα αποκλιμάκωσης είναι σημαντικά, είναι απαραίτητα πριν από τον χειμώνα», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι προειδοποίησε επίσης ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να καταστήσει τον πόλεμο ακόμη πιο φονικό και απρόβλεπτο.

«Ήδη από το επόμενο έτος, υπάρχει πραγματική πιθανότητα να αποφασίζει η τεχνητή νοημοσύνη, και όχι μόνο οι άνθρωποι, τι συμβαίνει στο πεδίο της μάχης», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Χρειαζόμαστε ειρήνη προτού φτάσουμε σε αυτό το σημείο».

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