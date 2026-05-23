Ζελένσκι: Άδικη η πρόταση να χορηγηθεί στην Ουκρανία καθεστώς συνδεδεμένου μέλους με την ΕΕ

Σε επιστολή του προς τους ηγέτες της ΕΕ, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η γερμανική πρόταση να χορηγηθεί στην Ουκρανία καθεστώς «συνδεδεμένου μέλους» της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι «άδικη», καθώς με αυτόν τον τρόπο δεν θα ακούγεται η φωνή του Κιέβου εντός του μπλοκ.

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει προτείνει να επιτραπεί στην Ουκρανία να συμμετέχει σε συνεδριάσεις της ΕΕ χωρίς δικαίωμα ψήφου ως ενδιάμεσο βήμα προς την πλήρη ένταξη στην Ένωση, κάτι που, όπως είπε, θα μπορούσε να βοηθήσει στη διευκόλυνση μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του τετραετούς πολέμου που προκλήθηκε από τη ρωσική εισβολή.

Σε απάντησή του, ο Ζελένσκι ανέφερε στην επιστολή του, η οποία εστάλη αργά την Παρασκευή, ότι η αποχώρηση του Ούγγρου Πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν -ένθερμου αντιπάλου της ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ- μετά τις εκλογές του περασμένου μήνα δημιούργησε μια ευκαιρία για ουσιαστική πρόοδο στις ενταξιακές συνομιλίες, μεταδίδει το Reuters.

Ζελένσκι: «Η στιγμή είναι κατάλληλη για να προχωρήσουμε με την πλήρη ένταξη της Ουκρανίας»

«Θα ήταν άδικο για την Ουκρανία να βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να παραμένει χωρίς φωνή», δήλωσε ο Ζελένσκι στο μήνυμά του. «Η στιγμή είναι κατάλληλη για να προχωρήσουμε με την πλήρη και ουσιαστική ένταξη της Ουκρανίας».

Η επιστολή απευθυνόταν στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και στον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος κατέχει την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τους Ευρωπαίους ηγέτες για τη στήριξή τους κατά τη διάρκεια του πολέμου και είπε ότι η Ουκρανία λειτουργεί ως ανάχωμα απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα για ολόκληρη την 27μελή Ένωση, δηλώνοντας «υπερασπιζόμαστε την Ευρώπη – πλήρως, όχι μερικώς και όχι με μισά μέτρα. Η Ουκρανία αξίζει μια δίκαιη προσέγγιση και ίσα δικαιώματα μέσα στην Ευρώπη».