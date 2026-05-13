Ζελένκσι: Δεν είναι σύμπτωση ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 800 drones την ημέρα επίσκεψης Τραμπ στην Κίνα

Η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία την Τετάρτη (13/05) με μια ομοβροντία τουλάχιστον 800 drones, με αποτέλεσμα έξι άτομα να χάσουν τη ζωή τους, όπως δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγορώντας τη Μόσχα ότι επιτέθηκε σκόπιμα την ημέρα της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα.

«Από τα μεσάνυχτα, έχουν ήδη εκτοξευθεί τουλάχιστον 800 ρωσικά drones», δήλωσε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας ότι «έξι άνθρωποι έχουν σκοτωθεί» και ότι «σίγουρα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί σύμπτωση το γεγονός ότι μία από τις μακροβιότερες μαζικές ρωσικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας λαμβάνει χώρα ακριβώς τη στιγμή που ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έφτασε για επίσκεψη στην Κίνα».

Πηγή: AFP