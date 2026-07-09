Ζάμπια: Συνετρίβη ελικόπτερο που μετέφερε την πρόεδρο της χώρας – Καλά στην υγεία τους όλοι οι επιβαίνοντες

Ηαντιπρόεδρος της Ζάμπιας, Μουτάλε Ναλουμάνγκο, έκανε γνωστό ότι είναι σώα και αβλαβής μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου στο οποίο επέβαινε, μαζί με άλλα επτά άτομα, στο πλαίσιο της περιοδείας της στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, όπου επρόκειτο να παραστεί σε μια προεκλογική συγκέντρωση.

Στις 13 Αυγούστου στη Ζάμπια θα διεξαχθούν προεδρικές και βουλευτικές εκλογές. Ο απερχόμενος πρόεδρος Χακάιντε Χισιλέμα θεωρείται το μεγάλο φαβορί για μια δεύτερη θητεία στο αξίωμα.

Η Μουτάλε Ναλουμάνγκο, 71 ετών, εξήγησε σε συνέντευξη που παραχώρησε στη διαδικτυακή τηλεόραση Diamond TV, ότι το ελικόπτερο συνετρίβη αμέσως μετά την απογείωσή του από την πόλη Νακόντε.

«Αμέσως μετά την απογείωση, ένα ή δύο λεπτά μετά, συνετρίβη. Ήμασταν οκτώ μέσα και όλοι μας είμαστε καλά», είπε.

Η αντιπρόεδρος υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και, σύμφωνα με την κυβέρνηση, δεν φέρει κανένα τραύμα.

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα λευκό ελικόπτερο, πεσμένο στο πλάι, αφού κατά τα φαινόμενα χτύπησε σε ένα δέντρο.