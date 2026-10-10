Ζάκυνθος: Σώα εντοπίστηκε η 44χρονη που έπεσε από κρουαζιερόπλοιο

Σώα και έχοντας τις αισθήσεις της εντοπίστηκε η 44χρονη αλλοδαπή, η οποία αγνοούνταν από την Παρασκευή μετά την πτώση της στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο υπό σημαία Μπαχαμών, νοτιοδυτικά της Ζακύνθου.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η γυναίκα έπεσε στη θάλασσα παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, η 44χρονη εντοπίστηκε από παραπλέον φορτηγό πλοίο σε απόσταση περίπου 70 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά της Ζακύνθου.

Στη συνέχεια περισυνελέγη από ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Κατακόλου.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης

Η επιχείρηση ξεκίνησε την Παρασκευή, έπειτα από αναφορά για πτώση της 44χρονης στη θάλασσα, περίπου 72 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ζακύνθου.

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ναυαγοσωστικό και περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, τρία παραπλέοντα πλοία, καθώς και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.