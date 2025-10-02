Σε μιά αλλη μορφή σύγκρουσης έχουν περάσει Ρωσία και Δύση, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα . Όπως δήλωσε την Πέμπτη δεν υπάρχει πλέον Ψυχρός Πόλεμος αλλά μια «θερμή» σύγκρουση.

Όπως μεταδίδει το Reutersη Μαρία Ζαχάροβα είπε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση και η στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ ψεύδονται σχετικά με τις υποτιθέμενες σαμποτάζ επιχειρήσεις της Μόσχας, προκειμένου να δικαιολογήσουν τις τεράστιες στρατιωτικές δαπάνες.

«Διαφωνώ με τη σύγκριση με τον Ψυχρό Πόλεμο», δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών σε δημοσιογράφους, όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει τώρα ένας νέος Ψυχρός Πόλεμος με ένα τείχος από drones τύπου «Σιδηρού Παραπετάσματος» που χτίζεται στην Ευρώπη.

«Βρισκόμαστε ήδη σε μια άλλη μορφή σύγκρουσης. Εδώ και πολύ καιρό δεν υπάρχει ψυχρός πόλεμος, υπάρχει ήδη φωτιά».

Η Ζαχάροβα, όταν ρωτήθηκε για τις ευρωπαϊκές κατηγορίες ότι η Ρωσία έχει εισβάλει στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ, έχει πραγματοποιήσει επιχειρήσεις δολιοφθοράς και έχει παραβιάσει βασικές εγκαταστάσεις, δήλωσε ότι οι αβάσιμες αυτές κατηγορίες αποδεικνύουν ότι η ΕΕ και το ΝΑΤΟ ετοιμάζουν «προκλήσεις» εναντίον της Μόσχας.

«Όλες οι δηλώσεις τους δείχνουν, πρώτον, ότι προετοιμάζουν μια σειρά προκλήσεων. Δεύτερον, ότι πρέπει να δικαιολογήσουν τους στρατιωτικούς προϋπολογισμούς τους», δήλωσε η Ζαχάροβα.