Ζαχαράκη: Τι αλλάζει στη μοριοδότηση αθλητών – «Καμία παρανομία στην υπόθεση Τσαβδαρίδη»

Υπό επανεξέταση βρίσκεται η αλλαγή του τρόπου μοριοδότησης των αθλητών για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μετά την οδηγία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με αφορμή την υπόθεση της κόρης του πρώην υφυπουργού Λάζαρου Τσαβδαρίδη όπως δήλωσε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

Όπως ανέφερε, το υπουργείο είχε ήδη ξεκινήσει προσπάθεια περιορισμού των περιθωρίων καταστρατήγησης του συστήματος και αυστηροποίησης των κριτηρίων, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.

Η κα. Ζαχαράκη τόνισε ότι στη νέα προσέγγιση θα αξιολογούνται περισσότερο η διάρκεια ενασχόλησης ενός αθλητή με το άθλημα, η συστηματική συμμετοχή του και η πραγματική αθλητική δραστηριότητα, πέρα από μια μεμονωμένη διάκριση.

«Τα παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό πρέπει να το απολαμβάνουν», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η υπουργός επισήμανε ότι το σχετικό άρθρο 34 του 1999 έχει τροποποιηθεί 51 φορές, γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη για ένα πιο σαφές και αποτελεσματικό πλαίσιο.

«Πιο στέρεο και στιβαρό» νομοθετικό πλαίσιο

Η κα Ζαχαράκη μιλώντας στην ΕΡΤ σημείωσε ακόμα ότι το υπουργείο είχε ήδη ξεκινήσει επεξεργασία προτάσεων σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, με στόχο ένα «πιο στέρεο και πιο στιβαρό» νομοθετικό πλαίσιο.

Η υπουργός διευκρίνισε ότι ο γγ Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς έχει κάνει πρόταση και σε σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, επεξεργαζόμαστε ολοκληρωμένη πρόταση που θα παρουσιαστεί στον πρωθυπουργό. Η αναθεώρηση δεν θα αφορά μόνο το είδος των αθλημάτων που μοριοδοτούνται, αλλά και τη διαφοροποίηση μεταξύ ατομικών και ομαδικών αθλημάτων, είπε. Βαρύτητα στη συχνότητα συμμμετοχής του αθλητή

Υπογράμμισε ότι θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαχρονικότητα της αθλητικής δραστηριότητας, δηλαδή στα χρόνια ενασχόλησης ενός αθλητή με το άθλημα, στη συχνότητα συμμετοχής του σε αγώνες και στη συνολική αγωνιστική του παρουσία.

Ειδικά για τα ομαδικά αθλήματα, υπενθύμισε ότι ήδη ισχύει προϋπόθεση συμμετοχής άνω του 50% των αγώνων.

«Θα δώσουμε μεγάλη έμφαση στη διαχρονικότητα, στο πόσες φορές έχει συμμετάσχει ένας αθλητής και κυρίως στην πραγματική συμμετοχή του τις κρίσιμες αγωνιστικές χρονιές», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι ένα πιο δίκαιο και αξιοκρατικό σύστημα μοριοδότησης που θα ανταμείβει τη συνεπή και ουσιαστική αθλητική παρουσία και όχι μόνο μια μεμονωμένη διάκριση.

«Τα παιδιά πρέπει να ασχολούνται με τον αθλητισμό επειδή τον αγαπούν και όχι αποκλειστικά για τη μοριοδότηση» είπε χαρακτηριστικά.

Καμία παρανομία στη διαδικασία στην υπόθεση Τσαβδαρίδη

Αναφερόμενη στην υπόθεση της κόρης του πρώην υφυπουργού Λάζαρου Τσαβδαρίδη, η υπουργός υποστήριξε ότι δεν υπήρξε καμία παρανομία στη διαδικασία.

Όπως είπε, ο κ. Τσαβδαρίδης δεν επικοινώνησε ποτέ με το υπουργείο ή με συνεργάτες της, ενώ η διαδικασία πραγματοποιήθηκε ψηφιακά. Η μαθήτρια συμμετείχε κανονικά στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και υπέβαλε αίτηση για αθλητική μοριοδότηση, ωστόσο τελικά δεν έκανε εγγραφή στη σχολή για την οποία αιτήθηκε τα σχετικά μόρια.

Η υπουργός επισήμανε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να διαμορφωθεί ένα δικαιότερο και αξιοκρατικότερο πλαίσιο, με τις απαραίτητες μεταβατικές διατάξεις ώστε οι αθλητές που βρίσκονται ήδη σε διαδικασία αγωνιστικών διακρίσεων να γνωρίζουν εγκαίρως τους κανόνες που θα ισχύουν. «Με ενδιαφέρει η δικαιοσύνη και η αξιοκρατία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εθνικό απολυτήριο

Οι νέες ρυθμίσεις που προβλέπονται δεν αφορούν τα παιδιά που βρίσκονται σήμερα στις τελευταίες τάξεις του Γυμνασίου διευκρίνισε η υπουργός Παιδείας.

Σημείωσε δε ότι, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, προωθούνται παρεμβάσεις για τη συντήρηση και την ασφάλεια των σχολικών κτιρίων, υπενθυμίζοντας την πρόσφατη ανακοίνωση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για διπλασιασμό των πόρων που κατευθύνονται στους δήμους για συντηρήσεις.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε χρηματοδότηση ύψους 116 εκατ. ευρώ για αναβαθμίσεις σχολικών και πανεπιστημιακών υποδομών, καθώς και σε πρόσθετα έργα πυροπροστασίας σε πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Προτεραιότητα η επαναλειτουργία της Γκράβας

Για το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, η κα. Ζαχαράκη δήλωσε ότι προτεραιότητα αποτελεί η ασφαλής επαναλειτουργία των εγκαταστάσεων μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και των απαραίτητων ελέγχων.

Όπως υπογράμμισε, τόσο η πραγματογνωμοσύνη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας όσο και ο έλεγχος που παρήγγειλε ο Δήμος Αθηναίων δεν διαπίστωσαν διαρροή φυσικού αερίου. Παράλληλα, έχει καταρτιστεί σχέδιο αναπλήρωσης της διδακτέας ύλης για τους μαθητές που επηρεάστηκαν από την αναστολή λειτουργίας.

Αναφερόμενη στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, η υπουργός στάθηκε στη δημιουργία 600 οργανικών θέσεων κληρικών για τα Πατριαρχεία και τις εκκλησιαστικές δομές της Ομογένειας, σημειώνοντας ότι πρόκειται για πρωτοβουλία που ενισχύει τη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας, της πολιτιστικής ταυτότητας και της σύνδεσης των ομογενειακών κοινοτήτων με την Ελλάδα.

«Αυξημένη ζήτηση για τα Επαγγελματικά Λύκεια»

Στο πεδίο της ανώτατης εκπαίδευσης, χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη την ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, υποστηρίζοντας ότι η αλλαγή αυτή αναβαθμίζει τις ακαδημαϊκές προοπτικές των φοιτητών και ενισχύει τη θέση του ιδρύματος.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην επαγγελματική και τεχνολογική εκπαίδευση, επισημαίνοντας την αυξημένη ζήτηση για τα Επαγγελματικά Λύκεια τα τελευταία χρόνια και την ανάγκη καλύτερης σύνδεσης της εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, ειδικά σε ειδικότητες όπου καταγράφονται ελλείψεις τεχνιτών.

Επικαιροποιούνται τα σχέδια ασφάλειας στα ΑΕΙ

Για το θέμα της ασφάλειας στα πανεπιστήμια, η κ. Ζαχαράκη τόνισε ότι η κυβέρνηση προχωρά στην επικαιροποίηση των σχεδίων ασφαλείας των ΑΕΙ και στη διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού για την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων ελεγχόμενης πρόσβασης.

Όπως ανέφερε, τα πανεπιστήμια θα αποκτήσουν ενιαίο πλαίσιο ασφαλείας που θα περιλαμβάνει, όπου απαιτείται, συστήματα ελεγχόμενης εισόδου, κάμερες σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων και οργανωμένα πρωτόκολλα διαχείρισης εκτάκτων περιστατικών.

«Για πρώτη φορά τα πανεπιστήμιά μας θα διαθέτουν ένα ενιαίο σχέδιο ασφάλειας», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι οι σχετικές παρεμβάσεις αφορούν τόσο την αντιμετώπιση φαινομένων βίας όσο και την προστασία φοιτητών και προσωπικού σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.