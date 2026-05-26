Ζαχαράκη: Συνεργασίες πανεπιστημίων, Πανελλαδικές και σχολικές υποδομές

Από τα Ιωάννινα, όπου βρέθηκε για εκδήλωση του Πανεπιστημίου σχετικά με την έναρξη διεθνούς μεταπτυχιακού προγράμματος, η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη αναφέρθηκε στη στρατηγική διεθνοποίησης των ελληνικών πανεπιστημίων. Όπως σημείωσε, το σχετικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας ξεπερνά τα 70 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ήδη έχουν ωριμάσει δεκάδες συνεργασίες ελληνικών ΑΕΙ με ξένα Πανεπιστήμια, αρκετές από τις οποίες αναμένεται να χρηματοδοτηθούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συνεργασία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με αμερικανικά ιδρύματα.

Αναφερόμενη στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, η Υπουργός χαρακτήρισε τη διαδικασία σημαντικό σταθμό, επισημαίνοντας όμως ότι δεν αποτελεί τη μοναδική ευκαιρία στη ζωή των μαθητών. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης για τους υποψηφίους, με δωρεάν πρόσβαση και τη συνδρομή ειδικών ψυχικής υγείας.

Η κ. Ζαχαράκη κλήθηκε να απαντήσει και για το ζήτημα της Ζωσιμαίας Σχολής μετά τις ζημιές που προκάλεσαν οι σεισμοί του Μαρτίου. Όπως ανέφερε, το Υπουργείο θα συμμετάσχει στις συζητήσεις με τους τοπικούς φορείς και την αυτοδιοίκηση για την εξεύρεση ασφαλούς και μόνιμης λύσης, υπογραμμίζοντας ότι προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Η Υπουργός τοποθετήθηκε ακόμη για τις σχολικές υποδομές, τις ανακαινίσεις σχολείων μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», το ζήτημα της ίδρυσης Καλλιτεχνικού Σχολείου Ιωαννίνων, αλλά και για τον εθνικό διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη σχετικά με το μέλλον του Λυκείου και τις πιθανές αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια.