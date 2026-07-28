Ζαχαράκη: Έμφαση στην ποιότητα της διδασκαλίας και στα ψηφιακά εργαλεία για το νέο σχολικό έτος

Η προετοιμασία της νέας σχολικής χρονιάς 2026-2027, το Ψηφιακό Φροντιστήριο, η Τεχνητή Νοημοσύνη στην εκπαίδευση, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η αναβάθμιση της ποιότητας της διδασκαλίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης εργασίας που είχε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, με το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΠ.

«Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής αποτελεί τον βασικό επιστημονικό βραχίονα του υπουργείου και τον θεσμικό πυλώνα πάνω στον οποίο στηρίζονται οι μεγάλες εκπαιδευτικές αλλαγές που προχωρούν. Η επένδυση στην ποιότητα της εκπαίδευσης περνά μέσα από την τεκμηρίωση, την καινοτομία και τη διαρκή υποστήριξη των εκπαιδευτικών μας. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε έμπρακτα το έργο του ΙΕΠ, ώστε κάθε μεταρρύθμιση να φτάνει με ουσιαστικό τρόπο στην τάξη και στον μαθητή και την μαθήτρια», τόνισε η κ. Ζαχαράκη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε αναλυτική επισκόπηση των έργων που υλοποιεί το ΙΕΠ, καθώς και των νέων παρεμβάσεων που δρομολογούνται στην Α΄θμια, τη Β΄θμια και την Ειδική Αγωγή.

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου του υπουργείου, συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, η πορεία του πολλαπλού βιβλίου, καθώς και η ενεργοποίηση σχετικής ψηφιακής πλατφόρμας από το ΙΕΠ για προτάσεις και παρατηρήσεις βελτίωσης των νέων βιβλίων, η ανάπτυξη νέου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, ο εμπλουτισμός και η επικαιροποίηση της Τράπεζας Θεμάτων, η περαιτέρω ανάπτυξη του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής, η επέκταση του Ψηφιακού Φροντιστηρίου στην Α΄ και τη Β΄ Λυκείου, η αξιοποίηση εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης, μέσω του EduAI, στο Ψηφιακό Φροντιστήριο, η εισαγωγική επιμόρφωση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση του θεσμικού και επιστημονικού ρόλου του ΙΕΠ. Στο πνεύμα αυτό εντάσσεται και η πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία της υπουργού για την απόδοση οικονομικών κινήτρων στους Συμβούλους Α΄ και Β΄ του ΙΕΠ.

Η κ. Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι η νέα σχολική χρονιά προετοιμάζεται με έμφαση στην ποιότητα της διδασκαλίας, στην ενίσχυση των ψηφιακών εργαλείων, στη συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και στην αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης προς όφελος των μαθητών και μαθητριών.

«Οι αλλαγές στην εκπαίδευση δεν γίνονται αποσπασματικά. Απαιτούν επιστημονική τεκμηρίωση, συνέχεια και στενή συνεργασία με τους ανθρώπους που γνωρίζουν το σχολείο. Το ΙΕΠ διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια και είμαι βέβαιη ότι θα συνεχίσει να συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης», ανέφερε η υπουργός Παιδείας.

Όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου κοινός στόχος υπουργείου και ΙΕΠ είναι «η επιτυχής υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη και η οικοδόμηση ενός δημόσιου σχολείου πιο σύγχρονου, πιο ποιοτικού, πιο συμπεριληπτικού και πιο αποτελεσματικού, το οποίο θα στηρίζει τον εκπαιδευτικό και θα δίνει σε κάθε παιδί περισσότερες γνώσεις, δεξιότητες και ευκαιρίες».

Σημειώνεται, ότι στη συνάντηση με την α. Ζαχαράκη συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος του ΙΕΠ, Κώστας Λολίτσας, το μέλος του ΔΣ Διονύσης Αναστασόπουλος, καθώς και τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Σταυρούλα Παντελοπούλου, Χαράλαμπος Αγκυρόπουλος, Ευάγγελος Μαυρικάκης και Παναγιώτης Πήλιουρας.