Ζ. Κωνσταντοπούλου: Τον προϋπολογισμό 2026 καταθέτει μια κυβέρνηση απερχόμενη και τρομοκρατημένη

«Αυτό που με εκκωφαντικό τρόπο αναδίδεται, μέσα από την απουσία και μέσα από τη σιωπή, και μέσα από την άδεια αίθουσα, είναι ότι τον προϋπολογισμό του 2026 καταθέτει μια κυβέρνηση απερχόμενη και τρομοκρατημένη», τόνισε στην ομιλία της από το βήμα της Βουλής, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά τη συζήτηση κύρωσης του κρατικού προϋπολογισμού του 2026.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε πως «ο προϋπολογισμός που καταθέσατε δεν έχει καμία σημασία και το ξέρετε.

Όλους τους προϋπολογισμούς που έχετε καταθέσει στο παρελθόν τους έχετε αναθεωρήσει ξανά και ξανά. Ο προϋπολογισμός σας δεν έχει καμία σημασία γιατί δεν έχετε εφαρμόσει κανέναν προηγούμενο, αλλά και για τους όρους τους προηγούμενους, στους προηγούμενους».

Με αφορμή τη συμπλήρωση 6,5 ετών της ΝΔ, στη διακυβέρνηση της χώρας, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, είπε ότι η κυβέρνηση «άρμεξε κατά κυριολεξία το Δημόσιο και κάθε δημόσιο φορέα» αλλά και ότι «απομύζησε ανερυθρίαστα και αδίστακτα το δημόσιο χρήμα, ελληνικό και ευρωπαϊκό», διαθέτοντας «δυσθεώρητα ποσά στους κολλητούς και στους δικούς» της, ότι η κυβέρνηση «εξαγόρασε ψήφους μέσα από αυτή τη φαύλη διαχείριση», ότι «μπούκωσε με χρήμα ημετέρους και μέσα ενημέρωσης» ενώ έχει εγκαθιδρύσει ένα «καθεστώς ευνοιοκρατίας, παρεοκρατίας, φαυλοκρατίας, αναξιοκρατίας, κομματοκρατίας» της ΝΔ.

Για την εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κ. Κωνσταντοπούλου, αναφέρθηκε στις σχέσεις των μαρτύρων Σεμερτζίδου και Μαγειρία με τη ΝΔ, ενώ έκανε λόγο για «κλίκα ανθρώπων που λυμαίνονται το δημόσιο χρήμα την ώρα που ο απλός κόσμος λιμοκτονεί και αγωνίζεται για τα προς το ζην».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας πρόσθεσε ότι ο προϋπολογισμός «δεν έχει καμία σημασία, γιατί δεν έχετε εφαρμόσει κανέναν προηγούμενο, αλλά και γιατί σε όλους τους προηγούμενους, αποκρύψατε αυτά που με βροντερό τρόπο αποκαλύπτονται αυτές τις ημέρες στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ». «Ποιος φανταζόταν, όταν έβλεπε τον κ. Μητσοτάκη να κορδώνεται και να κουμπώνεται και να μας λέει για τη χρηστή του διαχείριση, αυτό το πάρτι των δισεκατομμυρίων;», διερωτήθηκε η κ. Κωνσταντοπούλου, τονίζοντας ότι «η ΝΔ τα τελευταία έξι χρόνια έχει διαχειριστεί 18 δισ. ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ». Συμπλήρωσε ότι «ποιος φανταζόταν ότι αυτά τα 18 δισ. ευρώ αντί να πηγαίνουν στους πραγματικούς δικαιούχους, θα πηγαίνανε σε αυτά τα λαμόγια της εξουσίας και της ΝΔ» αλλά και «ποιος φανταζόταν ότι τα δεξιά χέρια του κ. Μητσοτάκη θα εμπλέκονταν με τέτοια ένταση σε αξιόποινη πράξη».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι «είναι πια αποδεδειγμένο ότι την εμπλοκή βουλευτών και στελεχών της ΝΔ στον ΟΠΕΚΕΠΕ, την χρησιμοποίησε το Μαξίμου τον Ιούνιο του 2024, προκειμένου να κρατάει σε εγρήγορση και εξάρτηση τους εμπλεκόμενους βουλευτές». Πρόσθεσε ότι αναμένει από τον πρωθυπουργό να «μας πει αν θα έρθει ο ίδιος στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εκεί όπου αποκαλύπτονται όλες οι βρωμιές». Σύμφωνα με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, «αυτή η εξεταστική αποδεικνύεται κόλαφος για τη ΝΔ». Παράλληλα, ανέφερε ότι «όσους Ξυλούρηδες, Φραπέδες και άλλους κακοποιούς στείλει ο κ. Μητσοτάκης» να την απειλήσουν, «όσους και αν καλύψει», η ίδια δεν θα σταματήσει τον αγώνα της, ενώ χαρακτήρισε τον πρωθυπουργό «υπόλογο γιατί από τον Ιούνιο του 2024 ο ίδιος γνώριζε για την έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και τη συγκεκριμένες συνομιλίες βουλευτών και στελεχών του». «Γνώριζε για τα συγκλονιστικά αυτά στοιχεία και δεν το αποκάλυψε, αλλά το διαχειρίστηκε εκβιαστικά», είπε η κ. Κωνσταντοπούλου. Για την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ανέφερε ότι κάτι τέτοιο σημαίνει «συγκάλυψη του σκανδάλου» του οργανισμού.

Στη συνέχεια, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξέφρασε για ακόμη μια φορά τη συμπαράστασή της στους αγρότες και τις κινητοποιήσεις τους, δηλώνοντας ότι «ακόμα και αυτή τη στιγμή είναι στα μπλόκα και αγωνίζονται για την επιβίωσή τους και βλέπουν κάποιους επιτήδειους να τους βγάζουν τη γλώσσα».

Με αφορμή την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup, η κ. Κωνσταντοπούλου είπε ότι η εμπειρία που αποκόμισε η ίδια από το Eurogroup ως βουλευτής του ελληνικού Κοινοβουλίου από τον Μάιο του 2012 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2014 και ως πρόεδρος της Βουλής από τον Ιανουάριο του 2015 μέχρι τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, «ήταν ότι αυτό το μη θεσμοθετημένο όργανο, λειτούργησε παραβιάζοντας τις αρχές της Δημοκρατίας και της λαϊκής κυριαρχίας, αδιαφορώντας για τη λαϊκή εντολή και εκβιάζοντας πρόθυμους να εκβιαστούν, βουλευτές και κυβερνώντες». Πρόσθεσε ότι με «την ευκαιρία της εκλογής σας ως Έλληνα προέδρου (εν. Κυρ. Πιερρακάκη), σε αυτό το όργανο, υπάρχει και το πεδίο, η Ελλάδα να ζητήσει διαφανή λειτουργία κάθε οργάνου που ενεργοποιείται στο πλαίσιο της λειτουργίας της ΕΕ, τήρηση πρακτικών αλλά και δημοσιοποίηση όλων των στοιχείων που υπάρχουν, από τις λεγόμενες διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο των μνημονίων, από το 2010 και μετά. Είναι ευκαιρία κάποια πράγματα να βγουν στο φως».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, επανερχόμενη και πάλι στο θέμα του προϋπολογισμού, δήλωσε ότι «συνολικά δημιουργεί πολλές αμηχανίες, γιατί ο κ. Μητσοτάκης θα έρθει το βράδυ και θα μας λέει πόσο καλά τα διαχειρίζεται, αλλά το κόμμα του χρωστάει 540 εκατ. ευρώ και αυτός ο αριθμός δεν μπορεί να είναι έξω από την εξίσωση». «Ποιος είναι αυτός που επιτυγχάνει πλεονάσματα, λέει, από το αίμα των πολιτών, την ώρα που καταχρεώνει τους πολίτες μέσω των τραπεζών και πώς εξασφαλίζει η ΝΔ την απενεργοποίηση κάθε διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Ούτε πλειστηριασμοί, ούτε κατασχέσεις, ούτε φιρμάνια», τόνισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και επισήμανε ότι είναι η ώρα «να παραιτηθεί» η ΝΔ για να «ανασάνει ο κόσμος». Απευθυνόμενη στους κυβερνητικούς βουλευτές, δήλωσε ότι «τα πράγματα δείχνουν ότι θα πέσετε με πολύ μεγάλο κρότο, υπό την πολύ μεγάλη οργή των πολιτών».

Τέλος, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τόνισε ότι «το μεγάλο διακύβευμα του σήμερα είναι η διαφάνεια, το να απαλλάξουμε τη χώρα και την κοινωνία από αυτή τη μέγγενη της διαρκούς υπερχρέωσης από φαύλες πρακτικές διαφθοράς και να αποδώσουμε τη χώρα, το δημόσιο πεδίο, το δημόσιο ταμείο και χρήμα, εκεί όπου ανήκουν, στην κοινωνία, στους πολίτες, στους μαχόμενους αγρότες, στα παιδιά και στους νέους, σε αυτούς που συγκροτούν το παρόν και το μέλλον».