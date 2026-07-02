Ζ. Κωνσταντοπούλου κατά Τσίπρα: Πολιτικός απατεώνας και εγκληματίας – Πιστεύουν πως ο κόσμος τρώει κουτόχορτο

Βαρείς χαρακτηρισμούς κατά του Αλέξη Τσίπρα χρησιμοποίησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, καθώς τον χαρακτήρισε «πολιτικό ψεύτη και απατεώνα».

«Ξεχνάει κανείς τον Τσίπρα που έκανε τη γυναίκα του καθηγήτρια πανεπιστημίου με τρεις φωτογραφικές τροπολογίες; Αυτό είναι αξιοκρατία; Δεν τον λέω απλώς ψεύτη. Είναι ένας πολιτικός απατεώνας και εγκληματίας», είπε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις της στο MEGA.

«Ωχ, τώρα μου βάλατε και τον Τσίπρα. Εάν θέλετε να βάλετε τον Τσίπρα, μπορείτε να βάλετε εκείνη τη φοβερή σύσκεψη που έκανε το βράδυ της 23ης Ιουλίου 2018, μετά το Μάτι, γνωρίζοντας ότι έχουν καεί 60-70 άνθρωποι […]. Γνωρίζοντας, λοιπόν, τι έγινε εκείνο το βράδυ, τι έκανε, πώς παρίστανε ότι δεν ξέρει τίποτα. Είναι εντυπωσιακό πώς κάποιοι πιστεύουν ότι ο κόσμος τρώει κουτόχορτο. Δεν ξεχνάει ο κόσμος. Κάποιοι ποντάρουν ότι ξεχνάει», είπε αρχικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Και συμπλήρωσε στον ίδιο τόνο: «Εμείς κάνουμε ολόκληρο αγώνα για να μάθει ο κόσμος ότι την Κυριακή έχουμε ένα φεστιβάλ. Είναι σημαντική εκδήλωση ενός κινήματος που έχει μεγάλη αποδοχή από τον κόσμο. Και ο Τσίπρας, από τον Οκτώβριο, χωρίς να έχει κόμμα, διαφημίζεται, χωρίς να έχει βιβλίο, διαφημίζουν το βιβλίο του. Από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί».

«Είναι προφανές ότι τον θέλει ο κ. Μητσοτάκης για αντίπαλο. Είναι εκείνος που του έστρωσε το χαλί. Δεν θα είχαμε Μητσοτάκη μετά βαΐων και κλάδων εάν δεν είχε προηγηθεί η διακυβέρνηση Τσίπρα, με τους πλειστηριασμούς, τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, τα funds, την καταστολή, τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, το Μάτι […]», είπε σε άλλο σημείο.