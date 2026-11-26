Δριμεία κριτική στον Αλέξη Τσίπρα άσκησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου με αφορμή τα δημοσιεύματα για την επιχειρηματική δραστηριότητα του γραμματέα του κόμματος του πρώην πρωθυπουργού, Μίλτο Χατζηγιαννάκη.

Η κ. Κωνσταντοπούλου σε δηλώσεις της στα «Παραπολιτικά 90,1» σημείωσε πως «εκείνοι που πρόδωσαν την Αριστερά όπως ο κ. Τσίπρας έχουν πέσει με τα μούτρα στο δημόσιο χρήμα και κάνουν πάρτι αναθέσεων σε δικηγορικές εταιρίες».

Σχολιάζοντας το αν το διαμέρισμα όπου στεγάζονται τα γραφεία της ΕΛΑΣ έχει ενοικιαστεί ή έχει παραχωρηθεί ως δωρεά από τον Μίλτο Χατζηγιαννάκη, η κυρία Κωνσταντοπούλου απάντησε πως υπάρχουν τεράστια ζητήματα ηθικά, νομικά και διαφάνειας.

Η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε, επίσης, λόγο για φωτογραφικές διατάξεις, ώστε να γίνει ακαδημαϊκός η σύντροφος του Αλέξη Τσίπρα.

Αναλυτικότερα, αναφερόμενη στην υπόθεση του Μίλτου Χατζηγιαννάκη, η κυρία Κωνσταντοπούλου δήλωσε: «Με ενοχλεί να ακούω το όνομα της χώρας μου αλλά και το όνομα του ΕΛΑΣ σαν ένα κομματικό ακρωνύμιο και το θεωρώ προσβολή, πολύ περισσότερο την ώρα που αποκαλύπτεται μέρα με την ημέρα η πολύ μεγάλη σαθρότητα και ιδιοτέλεια κάποιων που θέλουν να αντιποιηθούν την Αριστερά και δεν έχουν καμία σχέση με την Αριστερά και την πρόδωσαν.

Τον κ. Τσίπρα εννοώ και εννοώ όλη αυτή την παρωδία και την κουστωδία ανθρώπων που βλέπουμε ότι κατά τα ίδια πρότυπα του κυβερνώντος κόμματος της ΝΔ και του προηγουμένου κυβερνήσαντος κόμματος του ΠΑΣΟΚ, έχουν πέσει με τα μούτρα στο δημόσιο χρήμα. Κάνουν πάρτι στο δημόσιο χρήμα και συνδέεται και αυτό γιατί βλέπουμε όλο αυτό το διάστημα έναν χάρτη αναθέσεων και σε δικηγορικές εταιρείες».

«Βλέπουμε μέσα στις αποκαλύψεις όλων των τελευταίων εβδομάδων που έχουν και τον Χατζηγιαννάκη, τον γραμματέα της ΕΛΑΣ, που μάλιστα έχει πει ότι έδωσε και τα γραφεία της εταιρείας του. Αυτές οι εταιρείες που έχουν εισπράξει όπως αποκαλύπτεται περίπου 4 εκατ. ευρώ τα τελευταία χρόνια παραχωρούν τα γραφεία τους για να στεγάζεται ο Τσίπρας», συνέχισε η κυρία Κωνσταντοπούλου.

«Υπάρχουν τεράστια ζητήματα και ηθικά, δεοντολογικά, νομικά, οικονομικά και διαφάνειας. Εγώ δεν εκπλήσσομαι, ο Τσίπρας είναι ο πρωθυπουργός που έβγαλε φωτογραφική διάταξη για να αθωώσει τον ξάδερφό του για πλαστογραφία πιστοποιητικού. Είναι ο πρωθυπουργός που έκανε τρεις φωτογραφικές διατάξεις για να κάνει τη σύζυγό του καθηγήτρια με σκανδαλώδη τρόπο, την ώρα που άλλοι άνθρωποι μοχθούν με διαφάνεια. (…) Ο Τσίπρας χρησιμοποιούσε την ΕΥΔΑΠ και τον Μπενίση, τον σύντροφο της κυρίας Δούρου που ήταν διορισμένος διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ για να αναθέτει σε Μέσα Ενημέρωσης διαφήμιση και τα Μέσα Ενημέρωσης αυτά να στοχοποιούν αντιπάλους ή να του πλέκουν το εγκώμιο», τόνισε μεταξύ άλλων.