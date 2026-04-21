Ζ. Κωνσταντοπούλου: Επίκαιρη ερώτηση στον Γ. Φλωρίδη για τις “διαρκείς παρεμβάσεις στην Ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης”

Επίκαιρη ερώτηση στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη κατέθεσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, αναφορικά με “τις διαρκείς παρεμβάσεις της κυβέρνησης και του ιδίου στην Ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, αλλά και σε σχέση με την Επιτροπή που ο Υπουργός Δικαιοσύνης συνέστησε πριν από λίγες μέρες, με Προεδρεύουσα την πρώην Πρόεδρο του Αρείου Πάγου Ι. Κλάπα και με μέλη Έλληνες πρώην Προέδρους Διεθνών Δικαστηρίων και τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών”.

Ακολουθεί ολόκληρη η Επίκαιρη Ερώτηση:

“Θέμα: Η προσφάτως συσταθείσα από εσάς Επιτροπή και οι παρεμβάσεις σας στην Δικαιοσύνη

Εν μέσω διαρκών παρεμβάσεών σας σε ανοιχτές ποινικές υποθέσεις και δίκες, εν μέσω και της επίθεσης της Κυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, συγκροτήσατε Επιτροπή υπό την Προεδρία της πρώην Προέδρου του Αρείου Πάγου κας Κλάπα, με αντικείμενο την προετοιμασία της Προεδρίας της Ελλάδας στην Ε.Ε. το…β εξάμηνο του 2027.

ΕΡΩΤΑΣΘΕ

1. Ποιο το αντικείμενο, ο λόγος σύστασης και τα κριτήρια συγκρότησης αυτής της Επιτροπής; Με ποιο κριτήριο ορίσθηκε Πρόεδρος η κα Κλάππα;

2. Ποιες συζητήσεις έγιναν με τα ορισθέντα μέλη της Επιτροπής εν όψει του ορισμού τους και πότε;

Τι συμφωνήθηκε ως προς τις εργασίες, το αντικείμενο, την αποζημίωσή τους; Αντιλαμβάνεσθε ή όχι ότι η συγκρότηση της Επιτροπής συνιστά εξόφθαλμη συνεχιζόμενη παρέμβαση στην Ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και κραυγαλέα επίδειξη επιρροής;

Αθήνα, 20/4/2026

Ζωή Ν. Κωνσταντοπούλου

Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Πλεύσης Ελευθερίας

Βουλευτής Β1 Βορείου Τομέα Αθηνών”