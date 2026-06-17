Z. Aούν: Οι διαπραγματεύσεις του Λιβάνου με το Ισραήλ είναι «ανεξάρτητες» από τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

Οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ είναι «ανεξάρτητες» από τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, έγραψε στο Χ ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, προσθέτοντας ότι είναι υπέρ της εκεχειρίας και της συνεργασίας με οποιαδήποτε χώρα «μας βοηθήσει να την επιτύχουμε, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν».

«Οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται από το λιβανικό κράτος, το οποίο είναι κυρίαρχο στις αποφάσεις του και κανείς δεν μπορεί να το αντικαταστήσει, και οποιαδήποτε συμφωνία θα επιτευχθεί μέσω ημών, όχι εις βάρος μας», δήλωσε ο Αούν.