Z. Aούν: Οι διαπραγματεύσεις του Λιβάνου με το Ισραήλ είναι «ανεξάρτητες» από τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

Οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ είναι «ανεξάρτητες» από τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, έγραψε στο Χ ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, προσθέτοντας ότι είναι υπέρ της εκεχειρίας και της συνεργασίας με οποιαδήποτε χώρα «μας βοηθήσει να την επιτύχουμε, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν».
«Οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται από το λιβανικό κράτος, το οποίο είναι κυρίαρχο στις αποφάσεις του και κανείς δεν μπορεί να το αντικαταστήσει, και οποιαδήποτε συμφωνία θα επιτευχθεί μέσω ημών, όχι εις βάρος μας», δήλωσε ο Αούν.
الرئيس جوزاف عون لوفد من المطارنة الموارنة في الاغتراب:
– التأكيدات التي بلغتنا وما نصِّر عليه هو أن لبنان مساره مستقل في المفاوضات، وإن كنا بالتأكيد مع وقف إطلاق النار ومع أي دولة تساعدنا، ومن ضمنها إيران.
– التفاوض تقوم به الدولة اللبنانية وهي سيدة قرارها وما من أحد يأخذ… pic.twitter.com/vhhUes4Ae9
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) June 17, 2026