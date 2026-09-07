Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στη Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές την Τρίτη

Σε ισχύ θα τεθεί αύριο, Τρίτη, 8/9 απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής , λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς (Δείκτης Επικινδυνότητας 3).

Η απαγόρευση θα ισχύει από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, στις εξής περιοχές: