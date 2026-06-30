Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική

Για σήμερα Τρίτη (30/6) υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου, στο «κίτρινο» είναι η Χαλκιδική και το μεγαλύτερο μέρος του νομού Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας.

Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές

Η Αντιπεριφέρεια Χαλκιδικής ανακοίνωσε την απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε περιοχές των Δήμων Κασσάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της αντιπεριφερειάρχη Κατερίνας Ζωγράφου, το μέτρο θα ισχύει σήμερα Τρίτη 30 Ιουνίου από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στις εξής περιοχές:

-Χερσόνησος Κασσάνδρας: «Κορυφογραμμή» (από Κασσανδρινό μέχρι Αγία Παρασκευή), «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» Τ.Κ. Παλιουρίου -Χερσόνησος Σιθωνίας: Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι από Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι και την Συκιά -Δήμος Αριστοτέλη: Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη – Τσάμια Στρατονίκης – Φυσώκα – Σκοπευτήριο Στρατωνίου

Για την εφαρμογή του μέτρου θα πραγματοποιούνται έλεγχοι στα σημεία εισόδου των δασικών δρόμων με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ προβλέπεται η απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις παραπάνω περιοχές, με εξαίρεση τα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων που συμμετέχουν στις δράσεις πυροπροστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής απευθύνει έκκληση προς κατοίκους και επισκέπτες να τηρήσουν την απαγόρευση και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, συμβάλλοντας στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, των δασικών οικοσυστημάτων και της δημόσιας περιουσίας.

Υπενθυμίζεται ότι η παραβίαση της απόφασης επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.