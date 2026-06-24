Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3 από τις 5) προβλέπεται για σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου σε αρκετές περιοχές της χώρας. Στο επίπεδο 3 απαγορεύονται εργασίες με γυμνή φλόγα και επιτρέπονται συγκεκριμένες γεωργικές δραστηριότητες με αυξημένη πυρασφάλειας.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, στο «κίτρινο», είναι πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας Ελλάδας.

Συγκεκριμένα:

Αττική

Αργολίδα

νησιά ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα περιοχές Κρήτης (Ηράκλειο και Λασίθι)

Εύβοια

Κορινθία

Βοιωτία

Αντιπυρική προστασία: Σε ετοιμότητα εθελοντές και Δήμοι

Αυτοψίες σε 765.489 καθαρισμένα οικόπεδα σύμφωνα με τις δηλώσεις, ξεκινούν μετά την εκπονοή της προθεσμίας για καθαρισμό οικοπέδων.

Το μισό του προστίμου πληρώνουν όσοι καθαρίσουν το οικόπεδο έστω και εκπρόθεσμα.

Σύμφωνα με την ομάδα Πολιτικής Προστασίας της Αγίας Παρασκευής αποστέλλονται επιστολές προειδοποίησης για καθαρισμό των οικοπέδων και αλλιώς θα αναλάβουν αυτεπάγγελτα οι δήμοι με χρεώσεις και πρόστιμο.