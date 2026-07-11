Υψηλός κίνδυνος φωτιάς αύριο Κυριακή – Ο χάρτης με τις «κίτρινες» περιοχές

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής αρκετές περιοχές της χώρας για αύριο Κυριακή 13 Ιουλίου, καθώς σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Πολιτικής Προστασίας προβλέπεται υψηλός κίνδυνος.

Στο επίπεδο 3 της Κατηγορίας Κινδύνου, βρίσκονται η Αττική, η Κορινθία και η Αργολίδα, όπου οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω των καιρικών συνθηκών που ευνοούν την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών.

Υψηλός κίνδυνος προβλέπεται για τα Δωδεκάνησα και νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, συγκεκριμένα τη Λέσβο, τη Χίο, τα Ψαρά, τη Σάμο και την Ικαρία.

Στην Κρήτη, στην ίδια κατηγορία επικινδυνότητας εντάσσονται οι Περιφερειακές Ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου.

Τέλος, αυξημένος κίνδυνος καταγράφεται και σε περιοχές της Βοιωτίας και της Εύβοιας.

Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους πολίτες να είναι προσεκτικοί, να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά στην ύπαιθρο και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Σε περίπτωση που εντοπιστεί καπνός ή φωτιά, οι πολίτες θα πρέπει να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας το 199 ή τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112.