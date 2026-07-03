ΥΠΠΟ: Στους λυρικούς τραγουδιστές Στ. Βασιλακάκη και Μιλτ. Τζημούρτο οι Υποτροφίες Λυρικού Τραγουδιού

Η25χρονη υψίφωνος Σταυρούλα Βασιλακάκη και ο 26χρονος τενόρος Μιλτιάδης Τζημούρτος έλαβαν τις Υποτροφίες Λυρικού Τραγουδιού 2026/27 που θέσπισε το υπουργείο Πολιτισμού στη μνήμη των νεαρών τραγουδιστριών Ελισάβετ Χατζηβασιλείου και Φραντζέσκας Μπέζα, οι οποίες έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα των Τεμπών.

Οι υποτροφίες του υπουργείου Πολιτισμού αφορούν την τελειοποίηση σπουδών στην κατεύθυνση της όπερας, επιπέδου Bachelor ή Master, σε αναγνωρισμένες Μουσικές Σχολές του εξωτερικού. Θεσμοθετήθηκαν το 2023 με στόχο να απονέμονται ανά διετία, αρχής γενομένης από το ακαδημαϊκό έτος 2024-25.

Όπως πληροφορεί σχετική ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, η Εθνική Λυρική Σκηνή διασφαλίζει το υψηλό επίπεδο της διαδικασίας και οι υποτροφίες δίνονται σε Ελληνίδες και Έλληνες, αλλά και ξένους και ξένες υπηκόους που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα ή έχουν φοιτήσει σε ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, ηλικίας έως 28 ετών, που έχουν γίνει δεκτοί/ες ή θα έχουν γίνει δεκτοί/ες να φοιτήσουν σε Σχολή του εξωτερικού και δεν δύνανται να καλύψουν επαρκώς τις ανάγκες των σπουδών τους.

Οι δύο υπότροφοι επελέγησαν κατόπιν ακρόασης ενώπιον επιτροπής της ΕΛΣ, αποτελούμενης από τους Γιώργο Κουμεντάκη (καλλιτεχνικός διευθυντής ΕΛΣ), Παναγή Παγουλάτο (διευθυντής Καλλιτεχνικού Συντονισμού και Διανομών ΕΛΣ), Σοφία Ταμβακοπούλου (μουσική σύμβουλος Διανομών ΕΛΣ), Αγαθάγγελο Γεωργακάτο (διευθυντής χορωδίας ΕΛΣ), Νίκο Βασιλείου (αρχιμουσικός ΕΛΣ).

Με τη στήριξη της υποτροφίας, η υψίφωνος Σταυρούλα Βασιλακάκη θα συνεχίσει τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο Τεχνών Στοκχόλμης «Stockholm University of the Arts» στη Σουηδία, ενώ ο τενόρος Μιλτιάδης Τζημούρτος στο Πανεπιστήμιο Μουσικής και Θεάτρου – Hochschule für Musik und Theater «Felix Mendelssohn Bartholody» της Λειψίας στη Γερμανία.

«Νιώθω μεγάλη τιμή που το υπουργείο Πολιτισμού θα στηρίξει τις σπουδές μου. Η στήριξη αυτή είναι καθοριστική για την καλλιτεχνική μου πορεία. Όμως, τα συναισθήματά μου είναι ανάμεικτα γιατί μαζί με την τεράστια χαρά, υπάρχει πάντοτε η θλίψη για τα δύο αυτά κορίτσια που έχασαν άδικα και τραγικά τις ζωές τους. Μακάρι η βοήθεια που προσφέρει η πολιτεία και οι θεσμοί στους νέους καλλιτέχνες να μη σχετιστεί ποτέ ξανά με τέτοια τραγωδία. Εύχομαι στο τέλος των σπουδών μου να φανώ αντάξια της εμπιστοσύνης της Εθνικής μας Όπερας και να καταφέρω κάποια στιγμή να ανέβω στη σκηνή της», δήλωσε η Σταυρούλα Βασιλακάκη.

Ο Μιλτιάδης Τζημούρτος, από την πλευρά του, ανέφερε: «Η επιλογή μου από το υπουργείο Πολιτισμού ως υποτρόφου για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 στη μνήμη των Ελισάβετ Χατζηβασιλείου και Φραντζέσκας Μπέζα αποτελεί για εμένα ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, καθώς η Ελισάβετ ήταν από τα πρώτα άτομα που γνώρισα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και αυτή η υποτροφία έχει ένα ιδιαίτερο βάρος για μένα. Θα ήθελα, επίσης, να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη για την εμπιστοσύνη που μου δείχνετε. Θα προσπαθήσω να αξιοποιήσω αυτήν την υποτροφία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να συνεχίσω να εξελίσσομαι καλλιτεχνικά και να κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να βρεθώ κάποια μέρα στη σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής».

Βιογραφικά Σημειώματα

Η Σταυρούλα Βασιλακάκη, είναι υψίφωνος και κατάγεται από τη Δράμα. Είναι διπλωματούχος μονωδίας της τάξης της Χαρίκλειας Γκλαβοπούλου στο Δημοτικό Ωδείο Δράμας και απόφοιτη του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με ειδίκευση στη Διεύθυνση Χορωδίας (τάξη Μαρίας Έμμα Μελιγκοπούλου). Έχει συμμετάσχει σε σεμινάρια με διακεκριμένους καλλιτέχνες και πραγματοποίησε το οπερατικό της ντεμπούτο στην όπερα Διδώ και Αινείας του H. Purcell. Ως σολίστ έχει συνεργαστεί με χορωδίες και μαέστρους σε συναυλίες συμφωνικής και θρησκευτικής μουσικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Από το 2023 εργάζεται στο Δημοτικό Ωδείο Δράμας ως καθηγήτρια φωνητικής και ακουστικής καλλιέργειας, ενώ την περίοδο 2023-2025 διετέλεσε διευθύντρια χορωδίας. Το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 θα φοιτήσει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master in Opera (Vocal Performance) του Stockholm University of the Arts, με στόχο την περαιτέρω εξέλιξη της φωνητικής της τεχνικής, της σκηνικής παρουσίας και της ερμηνευτικής της ταυτότητας.

Ο Μιλτιάδης Τζημούρτος είναι λυρικός τραγουδιστής με έδρα τη Λειψία. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές του σπουδές στο Κλασικό Τραγούδι / Μουσικό Θέατρο στην Hochschule für Musik und Theater «Felix Mendelssohn Bartholdy» της Λειψίας, όπου από το 2025 συνεχίζει τις σπουδές του στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Όπερας (Operngesang). Έχει ερμηνεύσει πρωταγωνιστικούς και χαρακτηριστικούς ρόλους σε παραγωγές όπερας στη Γερμανία, μεταξύ των οποίων ο Agenore στο Il re pastore του W. A. Mozart στην Kammeroper Schloss Rheinsberg, καθώς και ρόλους σε έργα των Britten, Rota, Nicolai, Janáček και Offenbach. Παράλληλα, συμμετείχε ως Clubgastsänger στην παραγωγή Cabaret του Schauspielhaus Leipzig (2023-2025) και ως σολίστ στη Matthäus-Passion στη Thomaskirche Leipzig (2026). Το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 στοχεύει στην ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών του σπουδών και στην προετοιμασία για ένταξη σε Opera Studio και επαγγελματική σταδιοδρομία σε ευρωπαϊκά λυρικά θέατρα. Έχει ήδη προσκληθεί στον δεύτερο γύρο ακροάσεων για τα Opera Studios της Λουκέρνης και του Λίμπεκ.

Οι δύο υποψήφιοι δήλωσαν υπεύθυνα ότι δεν έχουν λάβει αλλά́ ούτε έχουν κάνει αίτηση για άλλη υποτροφία κατά το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.