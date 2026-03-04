Υπουργός Άμυνας Ισραήλ: Αρχικά το χτύπημα στο Ιράν ήταν προγραμματισμένο για τα μέσα του 2026

Σε μια στρατηγική αποκάλυψη προχώρησε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ , ο οποίος μέσω ανάρτησής του έκανε γνωστό ότι το «χτύπημα» στο Ιράν ήταν προγραμματισμένο όχι για τον Φεβρουάριο, όπως και έγινε, αλλά για τα μέσα του 2026. Ωστόσο, οι εξελίξεις «έτρεξαν» την κοινή επιχείρηση με τις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ έγραψε:

«Η τρέχουσα επιχείρηση είχε προγραμματιστεί για τα μέσα του έτους με τον ίδιο στόχο που είχε τεθεί εκ των προτέρων. Ωστόσο, λόγω των εξελίξεων και των συνθηκών — κυρίως των γεγονότων στο Ιράν, της στάσης του προέδρου των ΗΠΑ και της ευκαιρίας για τη διεξαγωγή μιας συνδυασμένης επιχείρησης — προέκυψε η ανάγκη να προωθηθεί η επιχείρηση στον Φεβρουάριο».