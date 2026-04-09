Υπουργείο Υγείας Λιβάνου: Οι ισραηλινές επιθέσεις της Τετάρτης σκότωσαν περισσότερους από 300 ανθρώπους

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε την Πέμπτη (09/04) ότι οι ισραηλινές επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα την προηγούμενη μέρα προκάλεσαν τον θάνατο περισσότερων από 300 ανθρώπων και τον τραυματισμό τουλάχιστον 1.150.

Σε δήλωσή του, το Υπουργείο ανέφερε ότι «οι αεροπορικές επιθέσεις του ισραηλινού εχθρού χθες, Τετάρτη, είχαν ως αποτέλεσμα έναν αρχικό απολογισμό 303 μαρτύρων και 1.150 τραυματιών», προσθέτοντας ότι ο συνολικός απολογισμός από την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από το Ιράν, στις 2 Μαρτίου, έχει ανέλθει σε 1.888 νεκρούς και 6.092 τραυματίες.

Προειδοποίησε δε ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για αγνοούμενους, καθώς και οι εξετάσεις DNA των πτωμάτων που μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία.

Πηγή: Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων