Υπουργείο Υγείας Ιράν: «Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είχε μόνο επιπόλαια τραύματα»

Ως «επιπόλαια» χαρακτήρισε Ιρανός αξιωματούχος τα τραύματα που υπέστη ο Ανώτατος ηγέτης της χώρας Μοτζτάμπα Χαμενεϊ από τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα την πρώτη ημέρα του πολέμου, σε ένα σπάνιο σχόλιο της κυβέρνησης για την υγεία του.

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, 56 ετών, διαδέχτηκε τον πατέρα του, τον Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου. Δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως μετά την ανάρρησή του στο αξίωμα, στις 8 Μαρτίου και περιορίζεται στη δημοσίευση γραπτών δηλώσεων.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ είπε τον Απρίλιο ότι «έχει τραυματιστεί και πιθανότατα έχει παραμορφωθεί».

Σήμερα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας του Ιράν, Χοσεΐν Κερμανπόυρ αποκάλυψε ότι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ εισήχθη σε νοσοκομείο στις 13.00 της 28ης Φεβρουαρίου και μεταφέρθηκε «σε χειρουργείο, μαζί με πολλούς άλλους τραυματίες».

«Πέρα από τα επιφανειακά τραύματα στο πρόσωπο, το κεφάλι και τα πόδια, για τα οποία δεν απαιτήθηκε κάποιος ακρωτηριασμός, ούτε προκλήθηκαν επιπλοκές, δεν είχε τίποτα το σοβαρό», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος, σύμφωνα με το πρακτορείο Ilna. «Ως γιατρός, νομίζω ότι δεν ήταν σοβαρά τραύματα, δεν χρειάστηκε κάποια χειρουργική επέμβαση, μόνο ένα-δυο ράμματα», είπε. Μάλιστα, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, που τηρούσε το Ραμαζάνι, αρνήθηκε να φάει φαγητό μέχρι τη διακοπή της νηστείας το βράδυ, «κάτι που δείχνει ότι ήταν καλά στην υγεία του», σχολίασε ο Κερμανπούρ.

Ο ανώτατος ηγέτης πήρε εξιτήριο την 1η Μαρτίου.

Στις 7 Μαΐου ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν είπε ότι συναντήθηκε μαζί του επί δυόμιση ώρες. Τρεις ημέρες αργότερα, η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι ο διοικητής των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, Αλί Αμπντολαχί, συναντήθηκε επίσης με τον Χαμενεΐ ο οποίος έδωσε «νέες οδηγίες» για τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.