Υπουργείο Τουρισμού: Δύο νέες προκηρύξεις για την ενίσχυση της δημόσιας τουριστικής εκπαίδευσης

Δύο νέες προκηρύξεις για την εισαγωγή καταρτιζομένων και σπουδαστών στις εκπαιδευτικές δομές του υπουργείου Τουρισμού υπέγραψε η υφυπουργός Τουρισμού, ‘Αννα Καραμανλή, στο πλαίσιο της στρατηγικής για την αναβάθμιση της δημόσιας τουριστικής εκπαίδευσης και τη διαμόρφωση μιας νέας γενιάς καταρτισμένων επαγγελματιών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η πρώτη προκήρυξη αφορά στην εισαγωγή 976 καταρτιζομένων στις 8 Πειραματικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Τουρισμού.

Οι Πειραματικές ΣΑΕΚ Τουρισμού προσφέρουν σύγχρονα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, με έμφαση στην πρακτική εκπαίδευση και στη σύνδεση των σπουδών με τις πραγματικές ανάγκες των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβάλλονται από τις 4 Αυγούστου έως και τις 15 Σεπτεμβρίου 2026, μέσω του ειδικού συνδέσμου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμού www.mintour.edu.gr.

Η δεύτερη προκήρυξη αφορά στην εισαγωγή 79 νέων σπουδαστών στις Σχολές Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2026-2028.

Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:

30 θέσεις στη Σχολή Ξεναγών Αθήνας,

23 θέσεις στη Σχολή Ξεναγών Θεσσαλονίκης και

26 θέσεις στη Σχολή Ξεναγών Ρόδου.

Οι Σχολές Ξεναγών προσφέρουν υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, συνδυάζοντας τη θεωρητική γνώση με την πρακτική κατάρτιση και προετοιμάζοντας τους αυριανούς επαγγελματίες που θα αναδεικνύουν με γνώση, υπευθυνότητα και ποιότητα τον πολιτισμό, την ιστορία και τη μοναδική τουριστική ταυτότητα της Ελλάδας.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τις Σχολές Ξεναγών θα υποβάλλονται από τις 17 Αυγούστου έως και τις 6 Σεπτεμβρίου 2026, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Τουρισμού www.mintour.edu.gr.

Η υφυπουργός Τουρισμού ‘Αννα Καραμανλή δήλωσε: «Η ποιότητα και η ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού εξαρτώνται πρωτίστως από τους ανθρώπους του. Για τον λόγο αυτό, επενδύουμε συστηματικά στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, καθώς και στη στενότερη σύνδεση των σπουδών με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ευχαριστώ θερμά τη Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης του υπουργείου Τουρισμού για την άρτια προετοιμασία των δύο προκηρύξεων και την πολύτιμη συμβολή της. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλες και όλους τους υποψηφίους».