Υπουργείο Παιδείας: Σχεδόν 1 εκατ. ευρώ για τη συνολική αναβάθμιση των καταλυμάτων στο Ζούμπερι

Xρηματοδότηση ύψους 982.528,65 ευρώ για το 2026 έχει εξασφαλίσει το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για τη συνολική αναβάθμιση των καταλυμάτων του στο Ζούμπερι Νέας Μάκρης, με παρεμβάσεις στους 214 οικίσκους, στους κοινόχρηστους χώρους και στις βασικές υποδομές της έκτασης.

Ο νέος προγραμματισμός δίνει έμφαση στην ασφάλεια, την ανακαίνιση και τη λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, έργα πυρασφάλειας, απομάκρυνση αμιάντου, μελέτες ανακαίνισης των οικίσκων και των κοινόχρηστων χώρων, παρεμβάσεις προσβασιμότητας, αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και προμήθεια νέου εξοπλισμού.

Όπως είχε αναφέρει η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη κατά την πρόσφατη επίσκεψή της στις εγκαταστάσεις, «εξασφαλίσαμε σχεδόν 1 εκατ. ευρώ μέσα στο 2026 για να περάσουμε από τις επιμέρους παρεμβάσεις στη συνολική αναβάθμιση».

Η νέα χρηματοδότηση σηματοδοτεί ακριβώς αυτή τη μετάβαση. Στα καταλύματα πραγματοποιούνταν τα προηγούμενα χρόνια επιμέρους εργασίες επισκευής και συντήρησης. Πλέον, οι ανάγκες των εγκαταστάσεων αντιμετωπίζονται μέσα από έναν συνολικό σχεδιασμό αναβάθμισης, με συγκεκριμένες παρεμβάσεις, παράλληλη εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και νέα διοικητική οργάνωση.

Πού κατευθύνονται τα 982.528,65 ευρώ

Ο προγραμματισμός για το 2026 περιλαμβάνει:

371.291,51 ευρώ για πυρασφάλεια, CCTV, περίφραξη, απομάκρυνση αμιάντου και λοιπές παρεμβάσεις,

132.137,14 ευρώ για μελέτες ανακαίνισης των 214 οικίσκων, των κοινόχρηστων χώρων, της προσβασιμότητας και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων,

367.500 ευρώ για προμήθεια εξοπλισμού, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, εξοπλισμό κοινόχρηστων χώρων και ηλεκτρικό όχημα,

74.400 ευρώ για συμβάσεις καθαρισμού,

37.200 ευρώ για τον βιολογικό καθαρισμό.

Νέα διοικητική οργάνωση και επιτάχυνση των παρεμβάσεων

Παράλληλα με τη χρηματοδότηση, με απόφαση της Σοφίας Ζαχαράκη συγκροτήθηκε άμισθο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, με θητεία έως τις 31 Μαΐου 2027 και αντικείμενο τη διοίκηση των καταλυμάτων και την τήρηση των όρων λειτουργίας τους.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν εκπρόσωποι των ΟΣΕΚΔΥΠ, ΠΟΣΥΠ, ΟΛΜΕ, ΔΟΕ και ΠΟΕ.

«Στις προτεραιότητες περιλαμβάνονται η έγκαιρη υλοποίηση των έργων και των διαγωνισμών και η παρακολούθηση της ωρίμανσης των μελετών ανακαίνισης, με στόχο τη μακροπρόθεσμη και ολοκληρωμένη αξιοποίηση των εγκαταστάσεων.»

Καθοριστική είναι και η συμβολή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, οι οποίες όλα τα προηγούμενα χρόνια έχουν υποστηρίξει με συνέπεια τις εργασίες συντήρησης, ασφάλειας και βελτίωσης των εγκαταστάσεων και συνεχίζουν να έχουν κεντρικό ρόλο στην προετοιμασία και την υλοποίηση του νέου σχεδιασμού.

Μια δημόσια υποδομή 110 στρεμμάτων με ιστορία σχεδόν οκτώ δεκαετιών

Τα καταλύματα του Υπουργείου Παιδείας στο Ζούμπερι αποτελούν σημαντική δημόσια υποδομή, με ιστορία που ξεκινά το 1948.

Λειτούργησαν ως μαθητικές κατασκηνώσεις από το 1948 έως το 2003, αξιοποιήθηκαν για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και των Special Olympics του 2011 και σήμερα χρησιμοποιούνται κυρίως για τη θερινή φιλοξενία εργαζομένων και εκπαιδευτικών, καθώς και για εκπαιδευτικές και κοινωνικές δράσεις. Δυνατότητα παραμονής παρέχεται επίσης σε συνταξιούχους εκπαιδευτικούς, διευρύνοντας τον κοινωνικό χαρακτήρα της λειτουργίας των εγκαταστάσεων.

Το 2025, για πρώτη φορά, με κοινή πρωτοβουλία της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη και του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη, δόθηκε η δυνατότητα φιλοξενίας στους οικίσκους και σε στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, ως ένα ελάχιστο δείγμα αναγνώρισης και ευγνωμοσύνης για την προσφορά τους.

Οι εγκαταστάσεις εκτείνονται σε περίπου 110 στρέμματα και περιλαμβάνουν, πέραν των 214 οικίσκων, δύο συγκροτήματα μαγειρείων, διοικητήριο, εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, δύο υποσταθμούς και 36 κτίρια διαφορετικών χρήσεων.

Παράλληλα, όσο προχωρά η αναβάθμιση και ωριμάζει ο συνολικός σχεδιασμός αξιοποίησης της έκτασης, το Υπουργείο προτίθεται να διερευνήσει τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης της κατασκηνωτικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων, ώστε τα επόμενα χρόνια να διευρυνθεί σταδιακά ο αριθμός των ωφελούμενων και η συγκεκριμένη δημόσια υποδομή να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη κοινωνική και εκπαιδευτική αξία.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε:

«Τα καταλύματα του Υπουργείου Παιδείας στο Ζούμπερι είναι μια σημαντική δημόσια περιουσία, με ιστορία σχεδόν οκτώ δεκαετιών και ουσιαστική χρησιμότητα για τους ανθρώπους της εκπαίδευσης. Αυτή την περιουσία έχουμε ευθύνη να την προστατεύσουμε, να τη συντηρήσουμε και, κυρίως, να την αξιοποιήσουμε σωστά.

Για το 2026 έχουμε εξασφαλίσει σχεδόν 1 εκατ. ευρώ για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων: από την πυρασφάλεια και την απομάκρυνση αμιάντου μέχρι την ανακαίνιση των 214 οικίσκων και των κοινόχρηστων χώρων, την προσβασιμότητα και την ανανέωση του εξοπλισμού.

Περνάμε από τις επιμέρους παρεμβάσεις σε έναν συνολικό σχεδιασμό για το μέλλον των εγκαταστάσεων. Προχωρούμε στις αναγκαίες μελέτες, οργανώνουμε τη διοίκησή τους και επιταχύνουμε τις διαδικασίες που απαιτούνται για την ουσιαστική και μακροπρόθεσμη αξιοποίησή τους.

Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου και τους ανθρώπους τους για τη δουλειά που έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Με συνέπεια και γνώση έχουν στηρίξει τη συντήρηση και τη βελτίωση των εγκαταστάσεων και η συμβολή τους είναι ουσιαστική και στη νέα προσπάθεια που έχουμε μπροστά μας.

Η δημόσια περιουσία αποκτά πραγματική αξία όταν αξιοποιείται προς όφελος των ανθρώπων. Γι’ αυτό και θέλουμε, όσο οι εγκαταστάσεις αναβαθμίζονται και το σχέδιο αξιοποίησής τους ωριμάζει, να διερευνήσουμε όλες τις δυνατότητες ώστε να αναπτυχθεί περαιτέρω και η κατασκηνωτική τους λειτουργία και να διευρύνουμε σταδιακά τον αριθμό των ανθρώπων που μπορούν να ωφελούνται από το Ζούμπερι.

Ήδη έχουμε διευρύνει αυτή τη δυνατότητα και στους συνταξιούχους εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, πέρυσι, με κοινή πρωτοβουλία με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη, φιλοξενήθηκαν για πρώτη φορά στους οικίσκους μας και στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος. Ήταν ένα ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης προς τους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και υπηρετούν καθημερινά την προστασία της ζωής, της περιουσίας και του φυσικού πλούτου της χώρας.

Στόχος μας είναι το Ζούμπερι να είναι ασφαλές, λειτουργικό και αξιοπρεπές, αλλά και να αποκτά χρόνο με τον χρόνο μεγαλύτερη κοινωνική και εκπαιδευτική αξία. Να αξιοποιήσουμε με σχέδιο κάθε δυνατότητα αυτής της ιστορικής δημόσιας υποδομής, ώστε να μπορεί να προσφέρει ακόμη περισσότερα σε ακόμη περισσότερους ανθρώπους τα επόμενα χρόνια.»