Υπουργείο Παιδείας: Χρηματοδοτήσεις για υποδομές, φοιτητική στέγαση και μέριμνα σε ΕΚΠΑ και ΑΠΘ

Τη χρηματοδότηση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) με 2,15 εκατ. ευρώ για τη συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση των κτηριακών και τεχνικών υποδομών του, καθώς και την επιχορήγηση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) με 1.036.500 ευρώ για την καταβολή του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος στους δικαιούχους φοιτητές, ενέκρινε το Υπουργείο Παιδείας.

Ειδικότερα, η χρηματοδότηση του ΕΚΠΑ αφορά την τροποποίηση της πράξης «Συντηρήσεις και επισκευές των υποδομών και πάσης φύσεως εξοπλισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών περιόδου 2025-2026», η οποία χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ).

Το ποσό των 2,15 εκατ. ευρώ προορίζεται για παρεμβάσεις σε πανεπιστημιακά κτήρια, αμφιθέατρα, εργαστήρια και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και για τη συντήρηση τεχνολογικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών συστημάτων. Στις εργασίες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η αποκατάσταση φθορών στις κτηριακές υποδομές, οι έλεγχοι και οι επισκευές ανελκυστήρων, η συντήρηση ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών συστημάτων και η αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων που επηρεάζουν την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Όπως αναφέρεται από πλευράς υπουργείου, η χρηματοδότηση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για τη συστηματική ενίσχυση των δημόσιων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με προτεραιότητα τη βελτίωση των υποδομών τους και τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ασφαλούς και λειτουργικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος. Παράλληλα, για την περίοδο 2026-2030 έχει προβλεφθεί χρηματοδότηση συνολικού ύψους 115,85 εκατ. ευρώ για τη συντήρηση, επισκευή και λειτουργική αναβάθμιση των υποδομών των δημόσιων Πανεπιστημίων και της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Η ενίσχυση του ΑΠΘ και το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα

Την ίδια ώρα, η υπουργός Παιδείας ενέκρινε επιχορήγηση ύψους 1.036.500 ευρώ προς το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, για την καταβολή του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος στους δικαιούχους φοιτητές του Ιδρύματος.

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου του υπουργείου, η χρηματοδότηση προέρχεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του για το οικονομικό έτος 2026 και αφορά την οικονομική στήριξη των φοιτητών και των οικογενειών τους, οι οποίοι επιβαρύνονται με το κόστος διαμονής σε πόλη διαφορετική από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.

Από πλευράς υπουργείου επισημαίνεται η αύξηση του ποσού του επιδόματος που λαμβάνει κάθε δικαιούχος. Ειδικότερα, το 2019 το ετήσιο φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ανερχόταν σε 1.000 ευρώ, ενώ σήμερα για τους δικαιούχους φοιτητές που σπουδάζουν στη Θεσσαλονίκη έχει αυξηθεί στα 1.500 ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 50%. Σε περίπτωση συγκατοίκησης, το ποσό ανέρχεται στα 2.000 ευρώ, δηλαδή είναι διπλάσιο σε σχέση με το 2019.

«Πρόκειται για μια ουσιαστική αύξηση της άμεσης οικονομικής ενίσχυσης, η οποία συμβάλλει στην κάλυψη μέρους των στεγαστικών δαπανών και στηρίζει την προσπάθεια των νέων να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους», αναφέρεται στο δελτίο Τύπου.

Η συγκεκριμένη επιχορήγηση εντάσσεται στη συνολικότερη ενίσχυση του ΑΠΘ, τόσο ως προς τη φοιτητική μέριμνα όσο και ως προς τη λειτουργία και την αναβάθμιση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποδομών του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Ιδρύματος, η οποία το 2020 ανερχόταν σε περίπου 12,5 εκατ. ευρώ, διαμορφώνεται το 2026 στα 15.621.144 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση περίπου 25%.

Παράλληλα, έχουν εγκριθεί πρόσθετες χρηματοδοτήσεις, μεταξύ των οποίων 2.580.727 ευρώ το 2025 για έργα συντήρησης και αναβάθμισης κτηριακών εγκαταστάσεων, επιστημονικών εργαστηρίων και τεχνικών υποδομών, καθώς και 246.400 ευρώ το 2026 για την κάλυψη της μισθοδοσίας εντεταλμένων διδασκόντων κατά το διάστημα Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου.

Επιπλέον, για το οικονομικό έτος 2026 έχει προβλεφθεί επιχορήγηση ύψους περίπου 4,8 εκατ. ευρώ για τη δωρεάν σίτιση των φοιτητών του ΑΠΘ.

Όσον αφορά τη φοιτητική στέγαση, στις τέσσερις φοιτητικές εστίες του ΑΠΘ, συνολικής δυναμικότητας 1.491 κλινών, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί επιμέρους παρεμβάσεις ανακαίνισης δωματίων και χώρων υγιεινής. Επιπλέον, έχει εγκριθεί χρηματοδότηση 779.118,21 ευρώ για την αποκατάσταση και αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, την αντικατάσταση ηλεκτρολογικών υποδομών και την ενίσχυση της πυρασφάλειας.

Ταυτόχρονα, και οι τέσσερις εστίες του Αριστοτελείου έχουν ενταχθεί στον σχεδιασμό του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου, στο πλαίσιο εθνικού προγράμματος συνολικού προϋπολογισμού 226,36 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση 17 φοιτητικών εστιών σε ολόκληρη τη χώρα. Οι σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες προγραμματίζεται να ξεκινήσουν από το 2027, με στόχο την εκτεταμένη βελτίωση των στεγαστικών υποδομών τα επόμενα χρόνια.