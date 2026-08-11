Υπουργείο Παιδείας: 4.789 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Σε 4.789 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προχωρά το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Οι διορισμοί αφορούν εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Γενικής Εκπαίδευσης, καθώς και Μουσικών Σχολείων, στο πλαίσιο των σχετικών διατάξεων του νόμου 4589/2019.

Ειδικότερα διορίζονται;

1.421 εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ του Α.Σ.Ε.Π. των Προκηρύξεων 3ΕΑ/2025 (Γ΄ 3363/2026) και 4ΕΑ/2025 (Γ΄ 2251/2026), όπως ισχύουν, εκ των οποίων:

287 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση,

στην 1.090 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,

στη 44 σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ)

και

3.368 εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ των Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. 1ΓΕ/2023 (Γ΄ 1851/2024, διόρθωση σφάλματος στο Γ΄ 2024/2024), 2ΓΕ/2023 (Γ΄ 2415/2024 και Γ΄2416/2024) και 1ΓΤ/2024 (Γ΄ 2362/2025), εκ των οποίων:

2.403 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση,

στην 890 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και

στη και 75 εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ79.01 και ΤΕ16 σε Μουσικά Σχολεία.

Επισημαίνεται ότι, ελλείψει υποψηφίων, δε κατέστη εφικτή η κάλυψη όλων των θέσεων που διατέθηκαν στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, ιδιαίτερα στους κλάδους ΠΕ03 και ΠΕ04.