Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου: Συνάντηση Θ. Πλεύρη με εκπροσώπους του ASEAN

Με εκπροσώπους της Ένωσης Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN – Association of Southeast Asian Nations), συναντήθηκαν ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, και η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της συνεργασίας με χώρες της περιοχής σε θέματα νόμιμης μετανάστευσης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρέσβης της Ταϊλάνδης και Πρόεδρος της Επιτροπής ASEAN στην Αθήνα, Σαθάνα Κασεμσάντα Να Αγιούντια, ο Πρέσβης των Φιλιππίνων Τζιοβάνι Πάλεκ, η Πρέσβης του Βιετνάμ Παμ Τι Του Χουόνγκ και ο Επιτετραμμένος της Ινδονησίας Ζακαρία Αλ Ανσόρι.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι δυνατότητες ενίσχυσηες της συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και των κρατών-μελών του ASEAN, με έμφαση στη δημιουργία ασφαλών και οργανωμένων διαύλων νόμιμης μετανάστευσης, οι οποίοι θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και της αγοράς εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο οι συζητήσεις με ορισμένες από τις χώρες που συμμετείχαν στη συνάντηση για την υπογραφή διμερών συμφωνιών, ενώ με όλες τις χώρες του ASEAN συνεχίζεται ο διάλογος με στόχο την κάλυψη αναγκών της ελληνικής αγοράς εργασίας μέσω της νόμιμης εισόδου εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Στη συνάντηση συμμετείχε και η Γενική Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Νάντια Παπακώστα.