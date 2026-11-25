H εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών δεν αποτελεί γυναικείο ζήτημα, αλλά μάχη όλων μας», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε σχετική ανάρτηση του στο μέσο κοινωνικής δικτυώσης Χ, με αφορμή την διεθνή ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών.

Στην ανάρτηση αναφέρεται επίσης ότι «η Ελλάδα ως συμβαλλόμενο μέρος σε όλα τα διεθνή όργανα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην καταπολέμηση κάθε μορφής διάκρισης και βίας που βασίζεται στο φύλο» και προστίθεται ότι η Ατζέντα «”Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια” αποτελεί βασική προτεραιότητα της χώρας μας στο ΣΑ του ΟΗΕ, με στόχο, μεταξύ άλλων, την πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής βίας σε συγκρούσεις, τη διασφάλιση λογοδοσίας των δραστών και την παροχή αρωγής στα θύματα».