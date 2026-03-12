Υπουργείο Εξωτερικών: Ανυπόστατες οι τουρκικές αιτιάσεις για το καθεστώς των νησιών

Την αμετάβλητη θέση της Ελλάδας, ότι οι μονομερείς αιτιάσεις της Τουρκίας για το καθεστώς των νησιών του Αιγαίου , είναι ανυπόστατες και έχουν απορριφθεί επανειλημμένως στο σύνολό τους, επανέλαβε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού, με αφορμή την νέα τουρκική παρέμβαση.

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, χαρακτήρισε την ανάπτυξη συστοιχίας πυραύλων Patriot στην Κάρπαθο καθώς και μαχητικών F-16 στη Λήμνο, ως «παραβίαση» και να κάνει λόγο για «απόπειρα τετελεσμένων».

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, απαντώντας τόνισε πώς η θέση της Αθήνας είναι αμετάβλητη και έχει διατυπωθεί, παραπέμποντας στην προ ημερών τοποθέτηση με την οποία υπογράμμιζε πώς «Μονομερείς αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου είναι ανυπόστατες και έχουν απορριφθεί επανειλημμένως στο σύνολό τους. Το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου διέπεται από τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης του 1923, τη Σύμβαση του Montreux του 1936 και τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947, στην οποία μάλιστα η Τουρκία δεν είναι καν συμβαλλόμενο μέρος.

Οι συνθήκες αυτές δεν καταλείπουν καμία αμφιβολία για το καθεστώς των νησιών.

Η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη. Η εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη γειτονιά μας επιτάσσει την αναγκαία αμυντική προπαρασκευή της χώρας. Η επικρατούσα αβεβαιότητα και ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου καλούν για σύνεση και νηφαλιότητα, όχι για ανίσχυρες τοποθετήσεις».