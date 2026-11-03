Υπουργείο Ανάπτυξης: 104 εκατ. ευρώ για 10 μεγάλες επενδύσεις, εκ των οποίων οι τέσσερις στη Μακεδονία

Κρατικές ενισχύσεις που υπερβαίνουν τα 104 εκατομμύρια ευρώ για την υλοποίηση δέκα μεγάλων επενδυτικών σχεδίων στην περιφέρεια (συνολικού προϋπολογισμού 226,2 εκατ. ευρώ και που αναμένεται να δημιουργήσουν πάνω από 400 νέες θέσεις εργασίας), με τη Μακεδονία να συγκεντρώνει τη μερίδα του λέοντος, ενέκρινε το υπουργείο Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τους οριστικούς πίνακες κατάταξης του Β’ κύκλου του καθεστώτος «Μεγάλες Επενδύσεις» του Αναπτυξιακού Νόμου, τους οποίους εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων σε διάστημα μικρότερο των 90 ημερών, τα εγκεκριμένα σχέδια αφορούν επενδυτικές πρωτοβουλίες με επιλέξιμο κόστος άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ έκαστη. Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται στα 226,2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ από τη λειτουργία τους εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν περισσότερες από 400 νέες θέσεις εργασίας.

Το καθεστώς απευθύνεται σε επενδυτικά σχέδια με συνολικό επιλέξιμο κόστος άνω των 15 εκατ. ευρώ. Στόχος του είναι η υποστήριξη σημαντικών επενδυτικών πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για νέες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Μέσα από την αξιοποίηση των διαθέσιμων αναπτυξιακών κινήτρων, δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε επενδύσεις μεγάλης κλίμακας, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και τις αναπτυξιακές προοπτικές τους.

Στο πεδίο της γεωγραφικής κατανομής, η Μακεδονία βρίσκεται στην πρώτη θέση με τέσσερα εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια ενώ ακολουθούν η Στερεά Ελλάδα με τρία, η Θεσσαλία με ένα και η Κρήτη με ένα. Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο, η περιφερειακή αυτή διασπορά αναδεικνύει τη σημασία της ενίσχυσης της παραγωγικής δραστηριότητας εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων. Παράλληλα, τα επενδυτικά σχέδια καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της βιομηχανίας, όπως την παραγωγή τσιμέντου και αλουμινίου, τα τρόφιμα και ποτά, τις υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, τη χημική και φαρμακευτική βιομηχανία, καθώς και τις χάρτινες συσκευασίες.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, χαρακτήρισε την ενίσχυση των μεγάλων παραγωγικών επενδύσεων ως βασική κυβερνητική προτεραιότητα για τον μετασχηματισμό της οικονομίας.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, δήλωσε:

«Η ενίσχυση των μεγάλων παραγωγικών επενδύσεων αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησής μας και του Υπουργείου Ανάπτυξης για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας. Με την ολοκλήρωση του Β’ κύκλου του καθεστώτος “Μεγάλες Επενδύσεις”, δίνουμε τη δυνατότητα σε δέκα σημαντικά επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 226,2 εκατ. ευρώ, να προχωρήσουν, με κρατικές ενισχύσεις που ξεπερνούν τα 104 εκατ. ευρώ. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι οι επενδύσεις αυτές συνδέονται με την παραγωγή, την τεχνολογική και βιομηχανική αναβάθμιση και τη δημιουργία περισσότερων από 400 νέων και καλοπληρωμένων θέσεων εργασίας.

Θέλουμε μια οικονομία που παράγει περισσότερο, εξάγει περισσότερο, δημιουργεί ποιοτικές θέσεις εργασίας και αξιοποιεί τις δυνατότητες όλων των περιφερειών της πατρίδας μας. Για να μείνουν τα νέα παιδιά στον τόπο τους και να δημιουργήσουν εκεί το μέλλον τους και την οικογένειά τους. Στηρίζουμε την ελληνική βιομηχανία και τις επιχειρήσεις που επιλέγουν να επενδύσουν, να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία. Αυτό γίνεται πράξη με τον Αναπτυξιακό Νόμο και είναι ο δρόμος για μια πιο ισχυρή και πιο ανθεκτική οικονομία».