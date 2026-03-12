Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στάλθηκε έγγραφο του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ στον κ. Βορίδη

«Το έγγραφο το οποίο απέστειλε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρης Βάρρας, προς τον πρώην υπουργό Μάκη Βορίδη, διαβιβάσθηκε μέσω e-mail», διευκρινίζει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε ανακοίνωσή του.

Όπως αναφέρει, «έλαβε αριθμό, γενικού (μη εμπιστευτικού), πρωτοκόλλου του ΥΠΑΑΤ: 5138/28.7.2020».

Υπενθυμίζεται ότι είχε σημειωθεί αντιπαράθεση του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκη Βορίδη με βουλευτές της αντιπολίτευσης, με αφορμή τη δημοσίευση ενημερωτικού σημειώματος του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα για την κατανομή των δημοσίων βοσκοτόπων έτους 2020, σημειώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, στο πλαίσιο της συζήτησης του πορίσματος της εξεταστικής επιτροπής που διερεύνησε θέματα κοινοτικών αγροτικών ενισχύσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ