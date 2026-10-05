Υπόθεση Μαζωνάκη: Νέο υπόμνημα του ΙΣΑ στον ανακριτή – Ζητά δίωξη των δύο γιατρών για ψευδείς δηλώσεις

Νέα στοιχεία στην έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη προσκόμισαν στον ανακριτή οι πληρεξούσιοι δικηγόροι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, καταθέτοντας συμπληρωματικό πολυσέλιδο υπόμνημα.

Στο επίκεντρο βρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι δηλώσεις των δύο κατηγορούμενων και προφυλακισμένων γιατρών σχετικά με το δεύτερο ιατρείο που διατηρούσαν στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ στο Κολωνάκι, αλλά και η αλληλογραφία τους με τον ΙΣΑ για τον ιατρικό εξοπλισμό.

Τι ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, στο νέο υπόμνημα ο ΙΣΑ ζητά από τον ανακριτή να διερευνηθεί και η ποινική ευθύνη των δύο γιατρών για ψευδείς δηλώσεις που, σύμφωνα με τον Σύλλογο, αφορούν τα δύο έγγραφα που είχαν υποβληθεί το 2025 και το 2026.

Οι δηλώσεις αυτές αφορούσαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Κατά τον ΙΣΑ, οι γιατροί είχαν δηλώσει στον Σύλλογο ότι επρόκειτο για προσαρτήματα σε ήδη υπάρχοντα μηχανήματα, τα οποία χρησιμοποιούνταν για άλλες θεραπείες, και όχι για αυτοτελή μηχανήματα πλασμαφαίρεσης.

Το ζήτημα των συγκεκριμένων δηλώσεων βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο της ανάκρισης, καθώς ο ΙΣΑ υποστηρίζει ότι τα στοιχεία που προσκομίζει διαφοροποιούνται από όσα είχαν δηλωθεί στον Σύλλογο.

Στο μικροσκόπιο και το δεύτερο ιατρείο

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ιατρείο της Πατριάρχου Ιωακείμ, το οποίο αποτελεί ξεχωριστό σκέλος της έρευνας.

Η αλληλογραφία των δύο γιατρών με τον ΙΣΑ, καθώς και οι έλεγχοι που είχαν πραγματοποιηθεί στους χώρους τους, εξετάζονται προκειμένου να αποσαφηνιστεί ποιος ήταν ο εξοπλισμός των ιατρείων, τι είχε δηλωθεί στον Σύλλογο και ποια μηχανήματα υπήρχαν στην πραγματικότητα.

Ο ΙΣΑ έχει υποστηρίξει ότι κατά τους προηγούμενους ελέγχους δεν είχαν εντοπιστεί μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, ενώ μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, σε κατεπείγουσα αυτοψία, εντοπίστηκαν δύο τέτοια μηχανήματα.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει παρασταθεί ως πολιτικώς ενάγων στην ανάκριση για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και με το νέο υπόμνημα επιχειρεί να προσθέσει στον φάκελο της υπόθεσης τα στοιχεία που θεωρεί κρίσιμα για τις δηλώσεις και τον εξοπλισμό των δύο ιατρών.

Η έρευνα συνεχίζεται, με τις αρμόδιες Αρχές να εξετάζουν το σύνολο των στοιχείων για τη λειτουργία των ιατρείων και τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η θεραπεία στον Γιώργο Μαζωνάκη.