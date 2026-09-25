Υπόθεση Μαζωνάκη: Ανοίγουν τα τηλέφωνα – Άρση απορρήτου ζήτησε ο ανακριτής

Την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη ζήτησε ο 32ος τακτικός ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Το σχετικό βούλευμα αναμένεται να εκδοθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Από την άρση των επικοινωνιών θα έρθουν στο φως κρίσιμα στοιχεία σχετικά με τα τηλεφωνήματα και τα μηνύματα που έχουν ανταλλάξει τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, οι ακριβείς ώρες καθώς και η διάρκεια των επικοινωνιών.

Στο μεταξύ οι δύο προφυλακισμένοι ιατροί δεν θα καταθέσουν τελικά προσφυγή κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης. Η προθεσμία να προσφύγουν στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών εκπνέει σήμερα.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η υπεράσπισή τους αναμένει να προχωρήσει η ανάκριση με νέο αποδεικτικό υλικό και δεν αποκλείεται προς τα τέλη Οκτωβρίου να υποβάλει αίτημα για αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης του ιατρού με ηλεκτρονική κατ´οίκον επιτήρηση , δηλαδή βραχιολάκι.

Ο γνωστός τραγουδιστής κατέληξε την Τετάρτη (9/9) ενώ βρισκόταν σε ιατρείο στο Κολωνάκι όπου υποβαλλόταν σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Κλήθηκε το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπίς όπου διαπιστώθηκε και επίσημα ο θάνατός του