Υπόθεση Marfin: Στην τακτική ανακρίτρια οι κατηγορούμενοι για να απολογηθούν

Πραγματοποιήθηκε η μεταγωγή των δύο 42χρονων που κατηγορούνται για την εμπρηστική επίθεση στη Marfin το 2010, λίγο πριν τις 11 το πρωί στην 3η τακτική ανακρίτρια.

Υπενθυμίζεται πως οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπρηστική επίθεση στη Marfin το 2010 ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Η επίθεση της 5ης Μαΐου είχε στοιχίσει τη ζωή σε τρεις εργαζομένους της Marfin, την Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών, έγκυο τεσσάρων μηνών, την 35χρονη Παρασκευή Ζούλια και τον Επαμεινώνδα Τσάκαλη, 36 ετών που είχαν εγκλωβιστεί από τις φλόγες στον 3ο όροφο του κτηρίου και πέθαναν από ασφυξία.