Υπόθεση Marfin: Επιστρέφει στην Ελλάδα η 46χρονη – Δηλώνει αθώα και θέλει να καταθέσει στις Αρχές

Αυτοβούλως επικοινώνησε με τις ελληνικές Αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της Marfin, δηλώνοντας πως είναι αθώα και πως επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον των Αρχών και να δώσει τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, η οποία εκπροσωπεί και τους δύο 42χρονους συλληφθέντες, η 46χρονη ενημερώθηκε για την εξέλιξη της υπόθεσης και στη συνέχεια προχώρησε σε επικοινωνία με τις ελληνικές Αρχές, δηλώνοντας «παρούσα» στη διαδικασία και εκφράζοντας την πρόθεσή της να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία.

Όπως αναφέρει η πλευρά της υπεράσπισης, στη συνέχεια η 46χρονη επικοινώνησε με τη δικηγόρο της και την ενημέρωσε ότι σκοπεύει να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα, ώστε να συνεργαστεί με τις αρμόδιες αρχές.

Δεν αποκλείεται η επιστροφή της να πραγματοποιηθεί έως τη Δευτέρα, προκειμένου την Τρίτη να παρουσιαστεί ενώπιον της Ανακρίτριας μαζί με τους δύο ήδη συλληφθέντες 42χρονους. Η παρουσία της αναμένεται να αποτελέσει το επόμενο σημαντικό βήμα στην εξέλιξη της δικαστικής έρευνας.

Την ίδια ώρα, στο πλαίσιο της έρευνας των Αρχών εξετάζονται και στοιχεία που προέκυψαν από την ανάλυση φωτογραφικού υλικού με τη χρήση τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φωτογραφίες που αναλύθηκαν από τους αστυνομικούς αφορούν διακοπές της ομάδας που είχε δράσει στη Marfin το 2009.

Το συγκεκριμένο υλικό βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να διασταυρώσουν πρόσωπα, κινήσεις και πιθανές συνδέσεις που σχετίζονται με την υπόθεση.

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς με την επιστροφή της 46χρονης και την παρουσία των εμπλεκομένων ενώπιον της Ανακρίτριας αναμένεται να δοθούν περισσότερα στοιχεία για την πορεία της έρευνας.