Υπόθεση Marfin: Εκδίδεται στην Ελλάδα την Πέμπτη η 46χρονη – Στη φυλακή οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι

Στην Ελλάδα αναμένεται να εκδοθεί την Πέμπτη η 46χρονη που εμπλέκεται στην υπόθεση του εμπρησμού του καταστήματος της τράπεζας Marfin το 2010, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους.

Η 46χρονη, η οποία συνελήφθη στα μέσα Ιουλίου στο Μπράιτον της Βρετανίας όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια, παρουσιάστηκε στο δικαστήριο του Γουέστμινστερ στο Λονδίνο και συναίνεσε στο αίτημα των ελληνικών αρχών για την έκδοσή της.

Έκτοτε παραμένει υπό κράτηση. Η ταυτοποίησή της από τις ελληνικές αρχές βασίστηκε σε ενδελεχή ανάλυση οπτικού υλικού, εστιάζοντας στον σωματότυπο και τα χαρακτηριστικά της από την ημέρα της επίθεσης.

Στη φυλακή οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες

Την ίδια ώρα, προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση, ηλικίας 42 ετών, οι οποίοι οδηγούνται στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου αντίστοιχα.

Ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν ότι οι κατηγορούμενοι είχαν διακριτό και καθοριστικό ρόλο στα επεισόδια για την πρόκληση του θανατηφόρου αποτελέσματος.

Στην απόφαση επισημαίνεται ότι η αποδιδόμενη πράξη (ανθρωποκτονία με πρόθεση) υποδηλώνει περιφρόνηση της ανθρώπινης ζωής και σταθερή εγκληματική συμπεριφορά, καθιστώντας πιθανή την τέλεση νέων αδικημάτων εάν αφήνονταν ελεύθεροι.