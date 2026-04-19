Υπόθεση Λαζαρίδη: «Φουντώνει» η πολιτική αντιπαράθεση μετά την ανάρτησή του – «Όχι στην τοξικότητα» λέει η κυβέρνηση

Σκληρή πολιτική αντιπαράθεση συνεχίζει να προκαλεί το ζήτημα του Μακάριου Λαζαρίδη και μετά την παραίτηση του από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Η κυβέρνηση ζητά να μπει τέλος στην τοξικότητα και στις διχαστικές λογικές και η αντιπολίτευση μιλά για καθυστερημένη αντίδραση και παθογένειες στο κυβερνών κόμμα.

«Όχι» στην λογική του διχασμού και την τοξικότητα στον πολιτικό διάλογο λέει η κυβέρνηση, στον απόηχο της παραίτησης Λαζαρίδη.

«Η χώρα αυτή έχει ταλαιπωρηθεί διαχρονικά από δύο μεγάλα πράγματα. Από τη μία πλευρά την δημαγωγία και το λαϊκισμό και τα λεφτοδέντρα και από την άλλη τις ακρότητες, τον φανατισμό, την εχθροπάθεια, την στοχοποίηση του απέναντι» αναφέρει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξακολουθούν να χρησιμοποιούν την υπόθεση του τέως υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης ως πολιορκητικό κριό κατά της κυβέρνησης, ενώ λάδι στην φωτιά ρίχνει μια αναδημοσίευση του Μακάριου Λαζαρίδη στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ όπου μεταξύ άλλων αναφέρει ότι η Ντόρα Μπακογιάννη καλό θα ήταν να φάει κανένα σοκολατάκι και να παίξει με τα εγγόνια της.

«Δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε την αναδημοσίευση ανάρτησης την οποία έκανε και η οποία εμπεριέχει σεξιστική επίθεση και ηλικιακό ρατσισμό απέναντι στην κα Μπακογιάννη» δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ .

Ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, αναρωτήθηκε από την πλευρά του: «Πού είναι όλοι αυτοί που πριν από 72 ώρες μας έλεγαν τοξικούς για τον κ. Λαζαρίδη Εμείς ήμασταν τοξικοί ή ο κ. Μητσοτάκης που στο μήνυμα του δεν είπε μια λέξη για τον διευθυντή του πολιτικού του γραφείου»;

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, τονίζει ότι «ανακάλυψαν χρόνιες παθογένειες και υπόσχονται αλλαγές. Μια παθογένεια ολόκληρη είναι το σύστημα. Αυτό δεν μετατρέπεται μόνο ανατρέπεται».

Ο Νάσος Ηλιόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, ζητά «να μπει ένα τέλος σε αυτό τον κατήφορο που έχει φέρει το καθεστώς Μητσοτάκη, ένα καθεστώς λεηλασίας δημοσίων πόρων και αυταρχισμού»

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, υποστηρίζει ότι «η υπόθεση Λαζαρίδη δεν θα μπορέσει να κλείσει έτσι απλά, διότι το πολιτικό σύστημα λειτουργεί ανέντιμα και είναι σάπιο μέχρι το κόκαλο».

Τέλος, από το Γραφείο Τύπου της Νίκης εκδόθηκε ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται: «Όταν η κυβέρνηση ενοχλείται από τον έλεγχο, το πρόβλημα δεν είναι η κριτική αλλά η ίδια».