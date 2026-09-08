Υπόθεση Κυψέλης: Στον ανακριτή οι γονείς του βρέφους και ο 26χρονος Αφγανός

Λίγο πριν από το μεσημέρι, απολογούνται στην ανακρίτρια για την υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη τόσο ο 44χρονος πατέρας και η 37χρονη μητέρα όσο και ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού.

Τόσο 43χρονος όσο και 37χρονη κατηγορούνται για την δολοφονία του βρέφους οκτώ μηνών, το οποίο βρέθηκε κατεψυγμένο.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του ζευγαριού ζήτησε να απεμπλακεί από την υπεράσπιση του 26χρονου, μια διαφοροποίηση που ίσως να δείχνει τις προθέσεις των άλλων δύο κατηγορουμένων να ρίξουν ευθύνεςστον Αφγανό για την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το βρέφος.

Και οι τρεις κατηγορούμενοι είναι προφυλακισμένοι για διακίνηση ναρκωτικών, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκε μικρή ποσότητα ναρκωτικών και ζυγαριές ακριβείας.

Θα πρέπει επίσης όλοι οι εμπλεκόμενοι να δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις και επί της ιατροδικαστικής εξέτασης και κυρίως το ζευγάρι, καθότι το παιδί είχε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη,προθανάτιες κακώσεις οι οποίες δηλώνουν ότι ήταν εν ζωή όταν χτυπήθηκε βάναυσα.

Υπενθυμίζεται ότι η 15χρονη κόρη του ζευγαριού, η οποία φέρεται ως θύμα του 26χρονου, κυοφορεί.