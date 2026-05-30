Υπόθεση κακοποίησης 3χρονου κοριτσιού στην Κρήτη: Ενώπιον του ανακριτή για απόπειρα ανθρωποκτονίας η 25χρονη μητέρα και ο σύντροφός τους

Με την βαριά κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος ανηλίκου οδηγήθηκαν λίγο μετά τις 10 το πρωί του Σαββάτου στον ανακριτή για να απολογηθούν, η 25χρονη μητέρα της τρίχρονης που νοσηλεύεται στην ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ και ο 25χρονος σύντροφός της από το Πακιστάν. Οι δυο τους έχουν ήδη καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης τριών ετών –η 25χρονη για ψευδή κατάθεση και ο σύντροφός της για παράνομη είσοδο στη χώρα- και τώρα βρίσκονται αντιμέτωποι με βαριές κακουργηματικές κατηγορίες.

Το κοριτσάκι που έφερε υποσκληρίδιο αιμάτωμα στο κεφάλι αποσωληνώθηκε και πλέον βρίσκεται σε ήπια καταστολή, ενώ οι γιατροί εντόπισαν σοβαρότατα ευρήματα που παραπέμπουν σε άγρια κακοποίηση, καταρρίπτοντας τους αρχικούς ισχυρισμούς της οικογένειας περί ατυχήματος σε παιδική χαρά.

Οι αποκαλύψεις για τις συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας, αλλά και οι τελευταίες κινήσεις της 25χρονης πριν από τη διακομιδή του παιδιού στο νοσοκομείο βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών. Στο μεταξύ οι Αρχές έχουν λάβει ‘ηδη δείγματα DNA από τα τέσσερα παιδιά της 25χρονης, την ίδια και στον 25χρονο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο σύντροφός της είναι ο βιολογικός πατέρας σε κάποιο από τα παιδιά της. Οι έρευνες επικεντρώνονται στο οικογενειακό περιβάλλον της 25χρονης και του συντρόφου της, στις συνθήκες διαβίωσης των τεσσάρων παιδιών ηλικίας από 10 μηνών έως 8 ετών και στην αιτία που οδήγησε στα σοβαρά τραύματα της τρίχρονης. Τα υπόλοιπα παιδιά φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Χανίων και τη φροντίδα τους έχει η Κοινωνική Υπηρεσία. Και οι δύο κατηγορούμενοι παραμένουν προφυλακισμένοι από την περασμένη Τρίτη.