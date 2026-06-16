Υπόθεση διαρροής emails αποδήμων: Ενοχή για Ασημακοπούλου και Σταυριανουδάκη ζητά η εισαγγελέας

Την ενοχή της πρώην ευρωβουλετή της ΝΔ Άννας Μισελ Ασημακοπούλου και του πρώην γενικού γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλη Σταυριανουδάκη για τα αδικήματα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου και της παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων ζήτησε η εισαγγελέας στη δίκη για την υπόθεση της διαρροής ηλεκτρονικών διευθύνσεων (emails) απόδημων Ελλήνων λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 2024.

Η εισαγγελέας της έδρας του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας, Αιμιλία Σοφία Μέρη κατέληξε στην αγόρευσή της λέγοντας: «Ο Σταυριανουδάκης και η Ασημακοπούλου πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι και για τις δύο πράξεις που τους βαρύνουν γιατί ήξεραν πολύ καλά τι έκαναν».

Η πρόταση της εισαγγελέως για Θεοδωρόπουλο και Κορομηλά

Αντίθετα, η εισαγγελέας ζήτησε την απαλλαγή του τότε γραμματέα Αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας, Νίκου Θεοδωρόπουλου, καθώς και του Μένιου Κορομηλά, που υπηρετούσε τότε ως οργανωτικός γραμματέας Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης Κρίσεων του κόμματος για παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, αλλά πρότεινε την ενοχή τους για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

«Ο τίτλος του αρχείου το κάνει άμεσα αναγνωρίσιμο από οποιονδήποτε το διάβασε. Είναι ξεκάθαρη η προέλευση του καταλόγου. Η χρήση του αρχείου από τους 2 πρώτους έγινε χωρίς σκοπό βλάβης τρίτων προσώπων. Θεωρώ ότι δε γνώριζαν καν τη χρήση που θα γινόταν και για να έχουμε σκοπό βλάβης θα πρέπει να ξέρουν τη χρήση. Για τους Κορομηλά και Θεοδωρόπουλο θεωρώ ότι λειτούργησαν ως «ταχυδρόμοι»» ανέφερε χαρακτηριστικά η εισαγγελική λειτουργός.