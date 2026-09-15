Υποψήφιος στην Α’ Θεσσαλονίκης ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης

Με απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη ανακοινώνεται ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιος στην εκλογική Περιφέρεια Α’ Θεσσαλονίκης, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.