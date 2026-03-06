Υποψήφιος πρύτανης του ΠΑΜΑΚ ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

Την υποψηφιότητά του για τη θέση του πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοίνωσε ο καθηγητής Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος.

Πρώτο βήμα είναι οι εκλογές για το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου, βάσει του τελευταίου νόμου για την εκλογή των διοικητικών οργάνων των ΑΕΙ. Στις 27 Μαρτίου θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη των 6 εσωτερικών μελών του ιδρύματος. Θα ακολουθήσει η εκλογή των εξωτερικών μελών και εν συνεχεία ο πρύτανης θα αναδειχθεί από τα μέλη του Συμβουλίου.

Ο κ. Παπαδόπουλος είναι Καθηγητής του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής και έχει διατελέσει και αντιπρύτανης του Ιδρύματος.

Σε δήλωσή του αναφέρει:

«Κατέθεσα την υποψηφιότητά μου για το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και, σε συνέχεια της ενέργειας αυτής, εφόσον με τιμήσετε με την ψήφο σας, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι θα είμαι υποψήφιος για τη θέση του Πρύτανη.

Η συμμετοχή μου στις εκλογικές διαδικασίες έχει ως μοναδικό σκοπό να υπηρετήσω τις αξίες της Διαφάνειας, της Αξιοκρατίας και του Ορθολογισμού. Αξίες που εξασφαλίζουν, από κοινού, τη δέσμευση όλων των μελών ΔΕΠ, αλλά και του λοιπού προσωπικού του Ιδρύματος, στον στόχο της συνεχούς βελτίωσης της ταυτότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Η διαφάνεια χτίζει εμπιστοσύνη. Η υιοθέτηση πρακτικών συνεχούς λογοδοσίας της διοίκησης σβήνει κάθε υπόνοια αποφάσεων πίσω από «κλειστές πόρτες» που καθοδηγούνται από ατομικά συμφέροντα ή συμφέροντα μικρών ομάδων εξουσίας.

Η αξιοκρατία χτίζει εμπιστοσύνη. Η συμπερίληψη όλων των συναδέλφων, βάσει της όποιας εξειδίκευσής τους και ανεξάρτητα από τη βαθμίδα τους, σε οριζόντια έργα/προγράμματα του Πανεπιστημίου, αποτρέπει ενέργειες κατανομής ρόλων και αμοιβών που εξυπηρετούν προσωπικά οφέλη ή ψηφοθηρικούς σχεδιασμούς.

Ο ορθολογισμός χτίζει εμπιστοσύνη. Η χρηματοδότηση δράσεων, η υλοποίηση έργων και η διεύρυνση του Ιδρύματος βάσει στρατηγικού σχεδιασμού, και όχι συγκυριακά και πρόχειρα, στη λογική του «βλέποντας και κάνοντας», προφυλάσσει από αστοχίες και αποτυχίες, όπως αυτή του κτιριακού ζητήματος κατά τα τελευταία χρόνια.

Η εμπιστοσύνη είναι η βάση οποιασδήποτε συλλογικής προσπάθειας. Χωρίς την εμπιστοσύνη, ο καθένας κλείνεται στο γραφείο του και ασχολείται με τις ατομικές του δράσεις. Όμως οι πόρτες των γραφείων πρέπει να ανοίξουν και η προσπάθεια να γίνει κοινή.

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι, σας ζητώ να χτίσουμε μαζί ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Και τότε θα βγούνε μπροστά το μεράκι και το όραμα όλων μας. Ας αλλάξουμε σελίδα!»