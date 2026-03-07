Υποψήφιος Περιφερειάρχης (και επίσημα) ο Καράογλου – Ποιοι έδωσαν το παρών στην ανακοίνωση

Γράφει ο «Γέρων»

Να σας είμαι ειλικρινής το μετάνιωσα που πήγα στην πολιτική εκδήλωση του Θόδωρου Καράογλου. Είχε τόσο κόσμο στο Porto Palace που έκανα μια ώρα να μπω στην αίθουσα και όχι καρέκλα δεν υπήρχε να ξαποστάσω, δεν έπεφτε καρφίτσα. Ευτυχώς οι καλοί συνεργάτες του πρώην υπουργού και βουλευτή της ΝΔ με είδαν υπερήλικα και ταλαιπωρημένο και φρόντισαν να μου βρουν ένα κάθισμα.

Ο Καράογλου μπήκε στην αίθουσα με χολιγουντιανό στυλ, με κάμερες, φώτα και δυνατές μουσικές. Μίλησε για την πιο μεγάλη πολιτική εκδήλωση που έγινε ποτέ στη Θεσσαλονίκη σε κλειστό χώρο και όντως είχε πολύ κόσμο αλλά θα αποφύγω να κάνω εκτιμήσεις για τον αριθμό των παρισταμένων.

Είπε φυσικά αυτό που όλοι περίμεναν και για αυτό άλλωστε έγινε η εκδήλωση: πως στις εκλογές του 2028 θα είναι παρών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ξεχώρισα από τα συνθήματα και μηνύματα που έστειλε το «Συμμαχία για την Κεντρική Μακεδονία» άλλωστε σωστά πρέπει από το στενό κομματικό, ως υποψήφιος περιφερειάρχης να περάσει στο σύνολο του ακροατηρίου. Για αυτό και απηύθυνε στο κλείσιμο της ομιλίας του κάλεσμα σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως κόμματος που ψηφίζουν να ενώσουν δυνάμεις δίνοντας τρεις υποσχέσεις: πως θα είναι παρών, θα λέει την αλήθεια ακόμη και αν δεν είναι ευχάριστη και θα λογοδοτεί καθώς δεν φοβάται αξιολόγηση και σύγκριση/

Είπε πολλά για την ιστορία της ΝΔ αλλά και τα αποτελέσματα της σημερινής κυβέρνησης και εξήγησε πως κάθε διαδρομή σε βάζει μπροστά σε ένα δίλημμα εξηγώντας γιατί επέλεξε να κατέβει στην Περιφέρεια. Αν θα είναι υποψήφιος βουλευτής το 2027 δεν το ξεκαθάρισε αλλά νομίζω ο Θόδωρος έχει πάρει την απόφαση να μην είναι και να επικεντρωθεί στην αυτοδιοίκηση.

Από την «Αλληλεγγύη» είδα μόνο τον περιφερειακό σύμβουλο Κώστα Ανεστίδη. Ο Καράογλου σε πρόσφατη συνάντηση με δημοσιογράφους είχε πει πως έχει ήδη συμφωνήσει με αρκετούς από τους περιφερειακούς συμβούλους της παράταξης Τζιτζικώστα αλλά φαντάζομαι σκέφτηκαν να μην ανοίγουν μέτωπα τώρα. Έρχεται και ανασχηματισμός την Περιφέρεια, καταλαβαίνετε… Πάντως ο Καράογλου είπε πως δεν ξεκινάει από το μηδέν, αναγνωρίζει τη σημαντική δουλειά που έγινε ως τώρα και θα τη συνεχίσει.

Σχεδόν τους 30 έφθασαν οι βουλευτές της ΝΔ που έδωσαν το παρών και με τον κίνδυνο να ξεχάσω κάποιον τους αναφέρω: Γκιουλέκας, Ευθυμίου, Σιμόπουλος, Κούβελας. Γκολιδάκης, Παππάς, Γιώργος, Αντωνίου, Στυλιανίδης, Αβραμόπουλος, Βλάχος, Κωνσταντινίδης, Μπαρτζώκας, Τσαβδαρίδης, Παπαδημητρίου, Μαρκόπουλος, Μπαραλιάκος, Κουλκουδίνας, Γεωργαντάς, Μπουχώρος, Γιόγιακας, Παπασταύρου, Αραμπατζή. Επίσης ήταν ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου και ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης.

Από δημάρχους είδα τους Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνάτιο Καϊτεζίδη, Αριστοτέλη Στέλιο Βαλιάνο, Εμμανουήλ Παππά Δημήτρη Νόττα, Θέρμης Θόδωρο Παπαδόπουλο και Βόλβης Διαμαντή Λιάμα και από αυτοδιοικητικούς επίσης τον αντιδήμαρχο Θεσσαλονίκης Βασίλη Γάκη και τον δημοτικό σύμβουλο Μάκη Κυρίζιδη καθώς και τον πρόεδρο του ΦΟΔΣΑ Μιχάλη Γεράνη.

Μου έκανε εντύπωσε πως δεν είδα την τοπική κομματική ηγεσία, ούτε τον πρόεδρο της Διοικούσας, ούτε τους προέδρους των ΔΕΕΠ Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης, ήταν εκεί όμως πρώην πρόεδροι της ΝΔ Θεσσαλονίκης όπως οι Βάκης Φραντζής, Τάσος Σπηλιόπουλος και Δημήτρης Τσάμης. Και πολλοί πρώην βουλευτές της ΝΔ, όπως οι Γιώργος Ορφανός, Σάββας Αναστασιάδης, Χρήστος Κοσκινάς και πολλοί άλλοι αλλά και πολιτευτές όπως η Κατερίνα Ζιούτα και η Αφροδίτη Νέστορα.

Στην πρώτη σειρά κάθονταν επίσης οι πρυτάνεις των τριών πανεπιστημίων της πόλης, στους οποίους ο Καράογλου έκανε ειδική αναφορά, του ΑΠΘ Κυριάκος Αναστασιάδης, του ΔΙΠΑΕ Σταμάτης Αγγελόπουλος και του Μακεδονίας, Στέλιος Κατρανίδης.

Να με συγχωρήσετε για όσους δεν είδα ή όσα δεν άκουσα αλλά η ακοή και η όρασή μου με εγκαταλείπουν λόγω ηλικίας…