Υπόνοιες Τραμπ ότι το Ιράν συνδέεται με τον δράστη της επίθεσης της flydubai

Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί το βράδυ της Πέμπτης (1/9) ότι ο πιλότος της flydubai, ο οποίος επιχείρησε να ρίξει αεροσκάφος γεμάτο Ισραηλινούς, ενδέχεται να συνδέεται με το Ιράν .

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο εάν ο πιλότος συνδέεται με το Ιράν, ο Τραμπ απάντησε: «Το εξετάζουμε. Είναι πολύ ανοιχτοί απέναντί ​​μας. Θα έλεγα ότι η απάντηση, με βάση όσα ακούω, είναι ναι».

Στη συνέχεια, ένας δημοσιογράφος ζήτησε διευκρινίσεις σχετικά με το αν ο πιλότος είχε τοποθετηθεί σκόπιμα από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν ή αν είχε ριζοσπαστικοποιηθεί με κάποιον άλλον τρόπο, με τον Τραμπ να δίνει μια λιγότερο κατηγορηματική απάντηση.

«Θα μπορούσε να ισχύει, ναι», απάντησε.

O Αμερικανός πρόεδρος στη συνέχεια ρωτήθηκε για το αν θα υπάρξουν αντίποινα στην περίπτωση που επιβεβαιωθεί ότι υπάρχει ιρανικός δάκτυλος και τόνισε ότι «θα τους πλήξουμε με σφοδρότητα».

Δεν είναι σαφές εάν ο Τραμπ έχει λάβει πληροφορίες από τις υπηρεσίες ασφαλείας ή αν έχει ενημερωθεί για την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη σχετικά με το περιστατικό της flydubai.

Την Τετάρτη (30/9) άφησε να εννοηθεί ότι βασιζόταν κυρίως σε πληροφορίες που έλαβε από τον Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, χωρίς ωστόσο να είναι βέβαιος για την ακρίβειά τους.

Ο Νετανιάχου δήλωσε δύο φορές το τελευταίο εικοσιτετράωρο στο δίκτυο Fox News ότι είναι «πολύ νωρίς» για να γνωρίζουμε εάν εμπλέκεται το Ιράν.

Το χρονικό

Το αεροσκάφος της Flydubai που κατευθυνόταν στο Ισραήλ έχασε απότομα ύψος χιλιάδων ποδιών και αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση σε αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας την Τετάρτη (30/9).

Όλα ξεκίνησαν όταν ο συγκυβερνήτης της πτήσης της Flydubai, από το Τελ Αβίβ προς το Ντουμπάι, άρχισε να επιτίθεται στον κυβερνήτη.

Ο τραυματισμένος πιλότος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι ή τσεκούρι, σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος αργότερα δήλωσε επίσης ότι ο κυβερνήτης μαχαιρώθηκε στο κεφάλι και το χέρι του «κόπηκε στα δύο».

Τα δεδομένα της πτήσης δείχνουν ότι το Boeing 737 έχασε απότομα ύψος 14.125 ποδιών μέσα σε μόλις 29 δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια του συμβάντος, σύμφωνα με το Flightradar24.

Ο Ινδός κυβερνήτης, Σμιτ Ματσάρ, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου παρά τον τραυματισμό του, επιτρέποντας σε άλλους επιβάτες να ακινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη.

Στη συνέχεια, δύο πιλότοι που επέβαιναν στο αεροσκάφος εκτός υπηρεσίας κατάφεραν να το προσγειώσουν σε περιφερειακό αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας.