ΥΠΟΙΚ: Άμεσα οι ανακοινώσεις μετά την απόφαση Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες – Έρχονται παρεμβάσεις, εντατικοί έλεγχοι για φοροδιαφυγή το καλοκαίρι

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επεξεργασία της απόφασης του Άρειος Πάγοςαπό το Υπουργείο Οικονομικών, μετά τη δικαίωση δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη ως προς τον τρόπο υπολογισμού των τόκων, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος.

Όπως σημείωσε, η απόφαση βρίσκεται ήδη υπό μελέτη από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να αποτυπωθούν πλήρως όλες οι επιμέρους πτυχές της, παρά το γεγονός ότι στον πυρήνα της είναι σαφής και δικαιώνει τους δανειολήπτες. Στόχος, όπως είπε, είναι να υπάρξει σε εύλογο χρονικό διάστημα παρέμβαση της δημόσιας διοίκησης που θα λαμβάνει υπόψη τόσο την προστασία των πολιτών όσο και τη διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος, δεδομένων και των δημοσιονομικών προεκτάσεων.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι δεν τίθεται ζήτημα απόκλισης από το πνεύμα και το γράμμα της δικαστικής απόφασης, επισημαίνοντας ωστόσο ότι απαιτείται χρόνος για την πλήρη αξιολόγηση των οικονομικών και τεχνικών δεδομένων. Εκτίμησε δε ότι οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται σε σύντομο χρονικό διάστημα, εκφράζοντας την ελπίδα ότι αυτό θα αφορά ημέρες και όχι μεγαλύτερο διάστημα.

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης και ειδικότερα του ΠΑΣΟΚ, απέρριψε τις αιτιάσεις περί καθυστέρησης ή εξυπηρέτησης συμφερόντων, χαρακτηρίζοντάς τες αβάσιμες, ενώ υποστήριξε ότι η ανάγκη επεξεργασίας μιας απόφασης ανώτατου δικαστηρίου αποτελεί πάγια διοικητική πρακτική.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μέχρι την οριστική παρέμβαση, οι τόκοι επί των δόσεων έχουν ήδη «παγώσει» από τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, ενώ κάλεσε τους δανειολήπτες να επιδείξουν ολιγοήμερη υπομονή.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην εντατικοποίηση των ελέγχων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής κατά τη θερινή περίοδο, σημειώνοντας ότι οι μήνες Ιούνιος, Ιούλιος και Αύγουστος είναι κρίσιμοι για την ενίσχυση των δημοσίων εσόδων χωρίς αύξηση φόρων.

Όπως ανέφερε, η ΑΑΔΕ έχει ήδη ξεκινήσει εκτεταμένη εκστρατεία ελέγχων σε τουριστικές περιοχέςκαι κλάδους με αυξημένη παραβατικότητα, αξιοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, όπως τεχνητή νοημοσύνη και απομακρυσμένα συστήματα ελέγχου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αρχή της «μη εντοπιότητας» των ελεγκτών, καθώς και στην επαναληψιμότητα των ελέγχων, ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητά τους.

Ως συχνότερες παραβάσεις καταγράφηκαν η μη έκδοση αποδείξεων και περιπτώσεις μη διασύνδεσης POS με ταμειακές μηχανές, ενώ προειδοποίησε ότι τα ψηφιακά συστήματα εντοπίζουν άμεσα ασυνέπειες στη δραστηριότητα των επιχειρήσεων.

Αναφερόμενος στις κυρώσεις, σημείωσε ότι για συναλλαγές άνω των 500 ευρώ χωρίς απόδειξη προβλέπεται αρχικά 48ωρο «λουκέτο», το οποίο αυξάνεται σε περίπτωση υποτροπής, φτάνοντας έως και 10 ημέρες, ενώ σε περιπτώσεις χρήσης παράνομου λογισμικού οι κυρώσεις μπορεί να φτάσουν έως και το κλείσιμο της επιχείρησης για 12 μήνες.

Τέλος, ανέφερε ότι σε περίπου 30% των ελέγχων εντοπίζονται παραβάσεις, εκ των οποίων ένα μικρότερο ποσοστό αφορά σοβαρές περιπτώσεις,επισημαίνοντας ωστόσο ότι η συνολική συμμόρφωση των επιχειρήσεων εμφανίζει σημαντική βελτίωση.