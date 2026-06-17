Υπογραφή Σύμβασης Στρατηγικής Σημασίας για τη Μετεγκατάσταση του Συνοριακού Σταθμού Καστανέων Έβρου

Στη μετεγκατάσταση και τον εκσυγχρονισμό του τρίτου συνοριακού σταθμού στα διοικητικά όριά της προχωρά η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, καθώς μετά τα έργα σε Ευζώνους και Κήπους, υπογράφηκε χτες, 16 Ιουνίου 2026, η σύμβαση στρατηγικής σημασίας για την αναβάθμιση και του σταθμού στις Καστανιές Έβρου.

Ακολουθώντας τις ευρωπαϊκές και κυβερνητικές κατευθύνσεις για την αναβάθμιση των κρίσιμων συνοριακών υποδομών της χώρας και υλοποιώντας τον εθνικό σχεδιασμό για τον εκσυγχρονισμό των χερσαίων πυλών εισόδου της Ελλάδας, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης συνεχίζει δυναμικά την υλοποίηση παρεμβάσεων στρατηγικής σημασίας στα σύνορα της χώρας.

Μετά το έργο της αναβάθμισης και επέκτασης του Συνοριακού Σταθμού Κήπων Έβρου, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς και το έργο αναβάθμισης του Συνοριακού Σταθμού Ευζώνων, το οποίο βρίσκεται στο στάδιο της συμβασιοποίησης, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης προχωρά πλέον στο τρίτο μεγάλο έργο αναβάθμισης συνοριακών υποδομών, τη Μετεγκατάσταση του Συνοριακού Σταθμού Καστανέων Π.Ε. Έβρου.

Για τον σκοπό αυτό υπογράφηκε Σύμβαση Στρατηγικής Σημασίας μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε., της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το έργο «Μετεγκατάσταση Συνοριακού Σταθμού Καστανέων Π.Ε. Έβρου».

Το έργο, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 15 εκατομμυρίων ευρώ, αφορά στη δημιουργία ενός νέου, σύγχρονου και πλήρως λειτουργικού συνοριακού σταθμού, ο οποίος θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις ασφάλειας, διαχείρισης συνόρων, εξυπηρέτησης πολιτών και διεθνών μεταφορών.

Η μετεγκατάσταση του Συνοριακού Σταθμού Καστανέων αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την επιχειρησιακή λειτουργία της συνοριακής πύλης, να βελτιώσει τις συνθήκες διέλευσης και ελέγχου, να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και να ενδυναμώσει τον ρόλο του Έβρου ως στρατηγικού κόμβου διασυνοριακών μεταφορών και διεθνών συνεργασιών.

Όπως δήλωσε ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, Δημήτρης Γαλαμάτης, «θα συνεχίσουμε με συνέπεια να εργαζόμαστε για την ωρίμανση και υλοποίηση έργων που ενισχύουν την εθνική οικονομία, αναβαθμίζουν τις δημόσιες υποδομές και αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο της Βόρειας Ελλάδας ως πύλης της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Με τα έργα στους Συνοριακούς Σταθμούς Κήπων, Ευζώνων και Καστανέων, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης διαμορφώνει ένα συνεκτικό πρόγραμμα παρεμβάσεων για τον εκσυγχρονισμό των σημαντικότερων χερσαίων πυλών εισόδου της χώρας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της ασφάλειας, της διασυνοριακής συνδεσιμότητας, της οικονομικής ανάπτυξης και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας. Το έργο συνιστά ουσιαστική αναβάθμιση των συνόρων μας και αποτελεί τμήμα της πολιτικής της Κυβέρνησης για την εξωστρέφεια, την ανάπτυξη και την ασφάλεια της χώρας. Και είναι ένα έργο στο οποίο ενώνουν τις δυνάμεις τους η κεντρική διοίκηση, η αποκεντρωμένη διοίκηση και η περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Ένα πρότυπο πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, όπου συνεργαζόμαστε αποτελεσματικά για να υλοποιήσουμε έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας για την εθνική οικονομία, την περιφερειακή ανάπτυξη και την ασφάλεια των συνόρων, σε όφελος της κοινωνίας και της χώρας».

Η σύμβαση αποτελεί το αποτέλεσμα της συστηματικής προσπάθειας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης να σχεδιάσει, να ωριμάσει και να προωθήσει κρίσιμα έργα συνοριακών υποδομών, αξιοποιώντας το νέο θεσμικό πλαίσιο του ν. 5143/2024 και τη συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και την ΕΕΣΥΠ.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι για ακόμη μια φορά η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ενώνουν τις δυνάμεις τους για την υλοποίηση ενός έργου στρατηγικής σημασίας. Η ΑΔΜ-Θ, ως κύριος του έργου, αναλαμβάνει την ωρίμανση, τον συντονισμό και τη διοικητική υποστήριξη του έργου, ενώ η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αναλαμβάνει τον ρόλο του δικαιούχου και φορέα υλοποίησης, εξασφαλίζοντας τη χρηματοδότηση και την εκτέλεσή του μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 2021-2027».