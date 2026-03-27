Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά τη 10ήμερη παράταση Τραμπ στο Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρέτεινε την προθεσμία για τις αμερικανικές επιθέσεις στις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Το αργό πετρέλαιο Brent υποχώρησε κατά 1,2% στα 106,76 δολάρια(80,04 λίρες), ενώ το West Texas Intermediate υποχώρησε κατά 1,1% στα 93,41 δολάρια. Στις χρηματοπιστωτικές αγορές, οι ασιατικές μετοχές ακολούθησαν την πτώση των ΗΠΑ, αφού η Wall Street είδε τη χειρότερη ημέρα της από την έναρξη του πολέμου. Ο ιαπωνικός Nikkei 225 υποχώρησε κατά 1,6%, ενώ ο Kospi στη Νότια Κορέα υποχώρησε κατά 4,2%.