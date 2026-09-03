Υποχωρούν οι τιμές πετρελαίου με φόντο τις επιθέσεις ΗΠΑ – Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές εστίασαν στην αβεβαιότητα που προκαλεί η αναζωπύρωση των στρατιωτικών επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι οποίες κινδυνεύουν να διαταράξουν τον εφοδιασμό από τη Μέση Ανατολή.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent υποχωρούν κατά 1,25%, στα 94,45 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού West Texas Intermediate (WTI) μειώνονται κατά 1,01%, στα 90,09 δολάρια.

Οι τελευταίες επιθέσεις αποτέλεσαν την πιο ουσιαστική ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν από τον Ιούλιο, καθώς ο πόλεμος διανύει πλέον τον έβδομο μήνα του.

Οι τιμές του Brent και του WTI κινήθηκαν μεταξύ κερδών έως και 2 δολαρίων το βαρέλι και απωλειών 1 δολαρίου κατά την προηγούμενη συνεδρίαση. Τα υψηλά της συνεδρίασης και για τους δύο δείκτες αναφοράς ήταν τα υψηλότερα από τις 24 Ιουλίου.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν εν μέσω δειλών ενδείξεων ότι η τελευταία έξαρση της έντασης υποχωρούσε, καθώς δεν είχε επιβεβαιωθεί καμία νέα ανταλλαγή πυρών από το μεσημέρι της Τετάρτης, ώρα Σίδνεϊ, ανέφερε σε σημείωμά του ο αναλυτής της IG, Τόνι Σικάμορ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τετάρτη ότι η ανανεωμένη αμερικανική εκστρατεία κατά του Ιράν δεν θα συνεχιστεί για «πολύ καιρό» και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν στοχεύσει ραντάρ και πυραυλικά συστήματα του Ιράν.

«Αφαιρέσαμε όλο τον νέο εξοπλισμό που προσπάθησαν να κατασκευάσουν κατά μήκος των Στενών του Ορμούζ – κάποιο αμυντικό, κάποιο επιθετικό… Ήταν μια πολύ σφοδρή επίθεση χθες το βράδυ και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε άλλη μία όποτε θέλουμε», δήλωσε ο Τραμπ.

«Εάν αυτή η χαλάρωση διατηρηθεί, και είναι ένα μεγάλο “αν”, δεν θα περάσει πολύς καιρός πριν το πετρέλαιο που εξέρχεται από το Στενό, μέσω μεταφορών από πλοίο σε πλοίο και από πλοία που λειτουργούν υπό καθεστώς αδιαφάνειας, επιστρέψει στα επίπεδα που είδαμε στο τέλος της περασμένης εβδομάδας», δήλωσε ο Σικάμορ.

Τέσσερα πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ, αριθμός χαμηλότερος από τον μέσο όρο των τελευταίων 10 ημερών, ο οποίος ανέρχεται σε περίπου 13, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία ναυτιλίας της Kpler την Τετάρτη.

Το Ιράν πρόσθεσε επίσης περισσότερα πλοία στον κατάλογο των πλοίων που θεωρεί μη συμμορφούμενα και τα οποία υπόκεινται σε πρόστιμα, δήμευση ή κράτηση εάν επιχειρήσουν να διασχίσουν το Στενό.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι 17 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ τη Δευτέρα, χαρακτηρίζοντας τον όγκο αυτό ως τον μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί στην πλωτή οδό από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν.