Υποχωρούν οι ευρωαγορές

Υποχωρούν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Πέμπτη εν μέσω επιφυλακτικότητας καθώς οι επενδυτές βλέπουν τους πρώτους κλυδωνισμούς στην εύθραυστη εκεχειρία ΗΠΑ – Ιράν, με την Τεχεράνη να υποστηρίζει ότι κάποιοι όροι της συμφωνίας έχουν ήδη παραβιαστεί.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ ανέφερε ότι παραβιάστηκαν τρεις βασικοί όροι του σχεδίου 10 σημείων του Ιράν, ενόψει των διαπραγματεύσεων που αναμένεται να ξεκινήσουν την Παρασκευή στο Πακιστάν.

Ειδικότερα, ο Γαλιμπάφ επισήμανε τη συνέχιση των επιθέσεων του Ισραήλ στον Λίβανο, την παραβίαση του ιρανικού εναέριου χώρου από μη επανδρωμένο αεροσκάφος αλλά και την άρνηση του δικαιώματος του Ιράν στον εμπλουτισμό ουρανίου.

Τα ισραηλινά χτυπήματα στον Λίβανο ώθησαν το Ιράν ξανά στο κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, σύμφωνα με τα ιρανικά ΜΜΕ, ενώ παράλληλα η Τεχεράνη φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης από τη συμφωνία. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστηρίζει ότι η εκεχειρία δεν προβλέπει τον τερματισμό των επιχειρήσεων στον Λίβανο.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο πρώτος γύρος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα διεξαχθεί το Σάββατο στο Πακιστάν, παρόλο που το Στενό του Ορμούζ παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό κλειστό από το πρωί της Πέμπτης, μη εκπληρώνοντας έναν βασικό όρο των ΗΠΑ για την κατάπαυση του πυρός. Η γραμματέας Τύπου Καρολάιν Λίβιτ δήλωσε ότι ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς θα ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας στο Ισλαμαμπάντ, στην οποία θα συμμετέχουν ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε εξάλλου ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ θα παραμείνουν ανεπτυγμένες γύρω από το Ιράν μέχρι η Τεχεράνη να συμμορφωθεί πλήρως με την “πραγματική συμφωνία”, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι οποιαδήποτε παραβίαση θα πυροδοτήσει μια στρατιωτική απάντηση μεγαλύτερη από οτιδήποτε έχει παρατηρηθεί μέχρι σήμερα.

Σε αυτό το κλίμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 χάνει 0,3% στις 611,31 μονάδες.

Ο γερμανικός DAX υποχωρεί 0,8% στις 23.885,65 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει πτώση 0,4% στις 8.222,85 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 κινείται με οριακές απώλειες 0,1% στις 10.597,90 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB και ο ισπανικός IBEX 35 χάνουν 0,3%